Pagelle slalom femminile Kranjska Gora 2026: Rast impressiona e doma Shiffrin. Della Mea e Peterlini brillano, Colturi e Ljutic no

PAGELLE SLALOM KRANJSKA GORA

Domenica 4 gennaio 2026

CAMILLE RAST 10: che vittoria! Dopo una prima manche nella quale ha messo in mostra una sciata impeccabile ed efficace, la svizzera sapeva che si giocava tutto nella seconda manche. Al traguardo c’era una scatenata Mikaela Shiffrin, capace di disputare una seconda prova stellare. L’elvetica non si è scomposta, ha proseguito con la sua sciata e nel finale, laddove la statunitense aveva fatto il vuoto, ha risposto alla grande, centrando un successo dal peso specifico indicibile.

MIKAELA SHIFFRIN 9: ha fatto tutto quello che era in suo potere per fermare Camille Rast, ma oggi la svizzera non aveva rivali. La fuoriclasse nativa di Vail prosegue nelle sua annata stellare, consapevole che la questione legata alla Sfera di Cristallo la vedrà impegnata fino alla fine contro la svizzera.

WENDY HOLDENER 7.5: a proposito di svizzere, l’esperta elvetica conquista un podio di spessore che la proietta nel migliore dei modi verso i Giochi Olimpici. Le sue qualità non si discutono, la sua capacità di esserci sempre non è facile da spiegare.

PAULA MOLTZAN 7: chiude in quarta posizione a 14 centesimi dal podio. Ancora una volta disputa due manche dello stesso livello e dimostra di proseguire in una annata importante. Per sua sfortuna però là davanti ci sono rivali che, al momento, sono ancora fuori portata.

LARA DELLA MEA 8: un sesto posto che vale come un podio! La tarvisiana prosegue nella sua grande stagione e oggi a Kranjska Gora fa qualcosa di eccezionale. Dopo una prima manche nella quale aveva già fatto vedere cose importanti, con un settimo posto da incorniciare, nella seconda discesa ha ulteriormente alzato l’asticella recuperando un’altra posizione e chiudendo a mezzo secondo dal podio. Conferma.

MARTINA PETERLINI 7: centra una top10 che fa ben sperare. Un risultato di rilievo per una ragazza che sa di avere qualità importanti ma che, fino ad oggi, non sempre è stata in grado di metterle in scena. Sulla Podkoren, dopo una 13a posizione a metà gara, migliora nella seconda e chiude decima. Una prestazione che fa bene sia a lei sia a tutto il gruppo.

LARA COLTURI 4.5: oggi aveva una grande chance. Dopo il gigante di ieri nel quale aveva disputato una seconda manche al di sotto delle attese, voleva rifarsi e puntare in alto, se non in altissimo. Nella prima manche la tracciatura, tra le altre cose, era del padre. Esce di scena. Davvero tutto quello che non avrebbe dovuto fare.

ZRINKA LJUTIC 4: ancora un passo falso per la croata che, soprattutto tra i suoi “rapid gates” sembra davvero non azzeccarne una quest’anno. Evidentemente la pressione del dover dimostrare di non aver vinto la Sfera di Cristallo in slalom solo per l’assenza di Mikaela Shiffrin un anno fa la sta schiacciando. Anche oggi, infatti, esce nella prima manche e spreca una ennesima occasione.