Pagelle gigante Schladming 2026: Meillard incanta, esplode Elezi Cannaferina. Vinatzer ancora male

PAGELLE GIGANTE SCHLADMING 2026

Loic Meillard 9: nessuno sa esprimere una tale leggerezza sugli sci come l’elvetico. Sembra quasi non fare velocità tanto è pulito e bello da vedere. Una seconda manche meravigliosa ed il primo successo nel 2026 dopo esserci andato vicino più volte nelle ultime gare. Si presenta a Milano Cortina 2026 in grande forma e può davvero sognare in grande.

Alban Elezi Cannaferina 8,5: la Francia ha trovato un altro talento. Un terzo posto da favola in rimonta. La carta d’identità recita 22 anni e sulla Planai di Schladming è definitivamente sbocciato il talento di un ragazzo che già nelle categorie giovanili prometteva bene. Non solo gigante, ma anche velocità come dimostra il dodicesimo posto con un pettorale altissimo in discesa a Kitzbuehel.

Lucas Pinheiro Braathen 7,5: l’ex norvegese sognava di regalare al suo Brasile la prima vittoria della storia in Coppa del Mondo in gigante. Alla fine per lo sciatore verdeoro c’è comunque un secondo posto dietro ad un Meillard semplicemente inarrivabile oggi. Domani c’è lo slalom dove l’obiettivo è confermare il pettorale rosso di leader della classifica di specialità, poi arriveranno le Olimpiadi per fare la storia.

Giovanni Borsotti 6,5: senza l’infortunio in Val d’Isere forse sarebbe riuscito a strappare la convocazione olimpica. Il nono posto di oggi ha mostrato che l’avrebbe anche meritata, ma è arrivato troppo tardi questo risultato. Resta comunque una prova d’orgoglio ed un ritorno in Top-10 oltre due anni dopo l’ultima volta in Alta Badia nel dicembre 2023.

Marco Odermatt 6: anche in un giornata negativa per come ha sciato e con tanti errori commessi (soprattutto uno nella seconda manche) riesce a limitare i danni e chiudere al quarto posto, buono solo per la classifica di specialità.

Stefan Brennsteiner 5: sembrava essere il principale rivale di Odermatt nella classifica di gigante ed invece nelle ultime due gare ha buttato via tutto quello che di buono aveva costruito nella prima parte di stagione. Fuori ad Adelboden ed oggi solo quindicesimo e mai in gara per le posizioni che contano.

Alex Vinatzer 4,5: il 2026 finora è stato veramente disastroso. Sembrava poter essere la stagione della definitiva maturazione, con un ottimo mese di novembre e poi anche di dicembre. Oggi partito con il 9 aveva chiuso quinto nella prima manche, mentre nella seconda il solito errore e addirittura un’inforcata. Domani ci sarà lo slalom per provare ad uscire da un vortice negativo prima delle Olimpiadi.