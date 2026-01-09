One Point Slam con Sinner e Alcaraz, sarà davvero milionario? Attenzione alla conversione: l’assegno perde uno zero

Il Million Dollar One Point Slam andrà in scena mercoledì 14 gennaio sul cemento di Melbourne: alla Rod Laver Arena ci sarà spazio per la prima edizione di un evento che potrebbe fare storia e che potrebbe avere un interessante futuro, anche su altri palcoscenici. Alla manifestazione parteciperanno 48 tennisti, tra cui anche alcuni amatori: si disputeranno incontri di un solo punto (chi lo mette a segno vince, per decidere chi servirà si utilizzerà la morra cinese) e chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo porterà a casa un milione di dollari australiani.

Si parla dunque di un montepremi milionario, ma semplicemente per quanto riguarda la valuta locale. Il dollaro australiano non è una moneta fortissima a livello internazionale e ne sanno qualcosa i campioni degli Australian Open, che solitamente si devono accontentare di una borsa inferiore rispetto a quella degli altri Slam. Nello specifico, il milione di dollari australiani che finirà nelle tasche del campione del One Point Slam è pari a circa 570.000 euro, niente male per un evento di esibizione con dei match brevissimi (nei fatti con cinque punti vinti consecutivamente un professionista si meriterà il jackpot), ma appunto non milionario.

Jannik Sinner sarà una delle grandi stelle al One Point Slam. Il fuoriclasse altoatesino si cimenterà alla Rod Laver Arena insieme ad altri big come lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 1 del mondo), la polacca Iga Swiatek e la statunitense Coco Gauff (rispettivamente numero 2 e numero 3 del ranking WTA), il padrone di casa Nick Kyrgios.