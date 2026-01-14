One Point Slam 2026, definito il tabellone: Alcaraz e Sinner tds n. 1 e 2, presenti donne e Marat Safin

Che lo show abbia inizio. Definito il tabellone dell’atteso AO 1 Point Slam Driven, che quest’oggi animerà la scena alla Rod Laver Arena di Melbourne (Australia). Un torneo a eliminazione diretta, sui generis, che prevede he tutti gli incontri si disputino su un unico punto. Chi lo vince, avanza nel tabellone. Chi lo perde, esce di scena. C’è un dettaglio da non sottovalutare: i dilettanti hanno a disposizione due servizi, mentre i rappresentanti dei circuiti ATP e WTA ne hanno solo uno.

Per decidere chi parte in battuta si utilizzerà un giro di ‘sasso, carta, forbici’, al termine del quale il vincente sceglierà se giocarsi il punto al servizio o in risposta (e a quel punto dovrà esprimere la preferenza per il lato di campo in cui farlo).

Si sfideranno in totale 48 giocatori, ognuno dei quali rappresenterà un club di tennis australiano. Il tabellone presenta una schiera di star del tennis mondiale, tra cui Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Iga Swiatek, Coco Gauff, Alexander Zverev, Naomi Osaka, Andrey Rublev, Daniil Medvedev, Nick Kyrgios, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Incuriosisce non poco anche la presenza di un ex tennista di altissimo livello come Marat Safin, che negli ultimi mesi è stato al fianco di Rublev nel ruolo di supercoach. Ex tennista russo che vinse gli Australian Open, tra l’altro, nel 2005.

La composizione del tabellone prevede quindi:

Fino a 12 tennisti professionisti del circuito ATP;

Fino a 12 tennisti professionisti del circuito WTA;

Fino a 8 wild card;

8 qualificati;

8 vincitori dei tornei statali.

Di seguito i vincitori dei tornei statali:

I vincitori dei campionati statali

Steve Yarwood (38 anni)

Petar Jovic (24 anni)

Kyle Mackin (35 anni)

Ashwin Vijayaragavans (37 anni)

Alec Reverente (23 anni)

Jordan Smith (29 anni)

Thomas Van Haaren (22 anni

Ashleigh Simes (22 anni)

Le prime due teste di serie, naturalmente, sono Alcaraz e Sinner. Sarà interessante appurare a questo punto come il tutto evolverà. Il vincitore del 1 Point Slam conquisterà un premio in denaro di circa 1 milione di dollari australiani (574.264,62 euro al cambio), mentre il club a cui appartiene riceverà un contributo di 50.000 dollari per il tennis.

Di seguito i club di appartenenza e il tabellone:

Carlos Alcaraz – Agnes Water Tennis Club (Qld)

Jannik Sinner – Hornsby Ku-Ring-Gai District Tennis Association (NSW)

Iga Swiatek – Chinchilla Tennis Association (Qld)

Coco Gauff – Keon Park Tennis Club (Vic)

Alexander Zverev – MCC Glen Iris Valley Tennis Club (Vic)

Naomi Osaka-Margaret River Tennis Club (WA)

Andy Lee – Balnarring Tennis Club (Vic)

Jay Chou – North Box Hill Tennis Club (Vic)

Bailey Smith – Surf Coast Tennis Club (Vic)

Karl Stefanovic – City Community Tennis (NSW)

Damien Oliver – Safety Bay Tennis Club (WA)

TABELLONE ONE POINT SLAM 2026

SEZIONE 1 (pos. 1–8)

Testa di serie: Carlos Alcaraz [1], Maria Sakkari [16]

(1) Carlos Alcaraz [1] – BYE

Corentin Moutet vs Andres Schneitner

Thomas Van Haaren vs Karl Stefanovic

BYE – Maria Sakkari [16]

SEZIONE 2 (pos. 9–16)

Testa di serie: Alexander Zverev [5], Andrey Rublev [12]

Alexander Zverev [5] – BYE

Varvara Lepchenko vs Joanna Garland

Steve Yarwood vs Nick Kyrgios

BYE – Andrey Rublev [12]

SEZIONE 3 (pos. 17–24)

Testa di serie: Felix Auger-Aliassime [9], Jasmine Paolini [8]

Felix Auger-Aliassime [9] – BYE

Kathleen Belsteen vs Alec Reverente

Adolfo Vallejo vs McCartney Kessler

BYE – Jasmine Paolini [8]

SEZIONE 4 (pos. 25–32)

Testa di serie: Naomi Osaka [13], Coco Gauff [4]

Naomi Osaka [13] – BYE

Andy Lee vs Ashleigh Simes

Alejandro Kon vs Donna Vekic

BYE – Coco Gauff [4]

SEZIONE 5 (pos. 33–40)

Testa di serie: Jannik Sinner [2], Laura Pigossi [15]

Jannik Sinner [2] – BYE

Pablo Carreño Busta vs Linda Fruhvirtova

Jordan Smith vs Bailey Smith

BYE – Laura Pigossi [15]

SEZIONE 6 (pos. 41–48)

Testa di serie: Amanda Anisimova [6], Daniil Medvedev [11]

Amanda Anisimova [6] – BYE

Arthur Rinderknech vs Johan Tatlot

Petar Jovic vs Jay Chou

BYE – Daniil Medvedev [11]

SEZIONE 7 (pos. 49–56)

Testa di serie: Alexander Bublik [10], Elena Rybakina [7]

Alexander Bublik [10] – BYE

Damien Oliver vs Kyle Mackin

Pedro Martinez vs Aliona Bolsova

BYE – Elena Rybakina [7]

SEZIONE 8 (pos. 57–64)

Testa di serie: Frances Tiafoe [14], Iga Swiatek [3]

Frances Tiafoe [14] – BYE

Marat Safin vs Aswin Vijayaragavan

Calum Puttergill vs Flavio Cobolli

BYE – Iga Swiatek [3]

STRUTTURA FINALE