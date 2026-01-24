Oliver Solberg non si ferma ed è ad un passo dal successo del Rally di Monte Carlo

Oliver Solberg chiude al comando anche il sabato del Rally di Monte Carlo, primo appuntamento del Mondiale WRC 2026, e vede il successo finale. Le strade ghiacciate e innevate del Principato hanno proposto insidie a non finire ai protagonisti, prima del gran finale sul circuito cittadino più famoso del mondo.

Dopo gli stage odierni in vetta alla classifica generale lo svedese Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally 1) con un vantaggio di ben 59.3 secondi sul britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally 1), quindi terza posizione per il francese Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally 1) a 1:25, quarta per il suo connazionale Adrien Fourmaux (Hyundai i20) a 6:02.

Quinta posizione per il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 7:23 mentre esce di classifica il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally 1).

LA GARA

Il sabato del Principato ha preso il via con la PS10 La Bréole / Bellaffaire 1 di 29.93 chilometri con il successo di Sebastien Ogier con 3.5 secondi di margine su Elfyn Evans e 13.3 su Takamoto Katsuta. Quarta posizione per Oliver Solberg a 20.5, mentre in quinta troviamo Thierry Neuville a 21.3. Secondo impegno di giornata la PS11 Vaumeilh / Claret 2 di 15.06 chilometri con Oliver Solberg che precede Yohan Rossel per 1.1 secondi e 7.3 su Matteo Fontana. Quarta posizione per Elfyn Evans a 11.4, mentre Sebastien Ogier lascia 18.7 sul terreno e Thierry Neuville 25.5.

Il pomeriggio monegasco prende il via con la ripetizione della PS12 La Bréole / Bellaffaire con Oliver Solberg che, nonostante una uscita di strada, rafforza la sua leadership con 1.9 su Elfyn Evans e 18.2 su Sebastien Ogier, mentre Thierry Neuville perde altri 57.9 per un testa-coda e Takamoto Katsuta cede 1:35 con grip assente. La giornata si è conclusa con la rapidissima PS13 Monaco Circuit di 2.69 chilometri con Adrien Fourmaux davanti a tutti.