Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutti i convocati dell’Italia. Già definita la squadra di short track

Da mercoledì 4 a domenica 22 febbraio si disputeranno le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, anche se la Cerimonia d’Apertura si terrà venerdì 6, e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena, invece, domenica 22.

Nei 19 giorni di gare verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione, inoltre, farà il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo.

I quattro portabandiera dell’Italia sono stati selezionati dal CONI con equilibrio di genere e di federazioni d’appartenenza (FISI e FISG): la scelta è andata su Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino.

Nell’ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l’Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con due ori, sette argenti ed otto bronzi, per un totale di 17 podi. I campioni olimpici in carica sono Arianna Fontana (short track – 500 femminili) e Stefania Constantini/Amos Mosaner (curling – doppio misto).

Il primo sport in cui l’Italia ha diramato i propri convocati è stato lo short track, in cui gli azzurri hanno ottenuto il contingente massimo, e potranno schierare cinque uomini ed altrettante donne, inoltre sono state indicate anche tre riserve.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LE OLIMPIADI DI MILANO CORTINA 2026

SHORT TRACK (10 convocati e 3 riserve)

Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel, Martina Valcepina. Riserve: Mattia Antonioli, Alessandro Loreggia, Gloria Ioriatti.