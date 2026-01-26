Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari giornalieri, tv, streaming

Aerials

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputeranno dal 6 al 22 febbraio, anche se alcune gare (senza l’assegnazione delle medaglie) inizieranno già un paio di giorni prima rispetto alla Cerimonia d’Apertura. I Giochi tornano in Italia a distanza di vent’anni dall’edizione di Torino 2006 e si preannuncia grande spettacolo alle nostre latitudini, con diverse località interessate dall’evento: oltre alle due città di riferimento saranno protagoniste anche Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Rasun-Anterselva

La rassegna a cinque cerchi coinvolgerà dunque tre Regioni (Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige). Nello specifico si assegneranno 116 titoli (54 maschili, 50 femminili, 12 in competizioni miste), in sedici discipline differenti. Debutterà un nuovo sport rispetto a Pechino 2022 (lo sci alpinismo, che sarà protagonista con tre prove: le due sprint di genere e la staffetta mista) e nel complesso ci saranno sette eventi in più rispetto all’appuntamento nella capitale cinese.

TUTTI I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LE OLIMPIADI DI MILANO CORTINA 2026

Nello specifico lo sci alpino saluterà le combinate individuali e la gara a squadre, abbracciando le due combinate a squadre; ci sarà il trampolino lungo femminile nel salto con gli sci, esordio per il doppio femminile di slittino e la staffetta di skeleton, spazio anche alle dual moguls nello sci freestyle. L’Italia spera di ben figurare di fronte al proprio pubblico e di conseguire dei risultati degni di nota, in modo da battagliare per la top-10 nel medagliere.

Cerimonia di Apertura allo Stadio San Siro di Milano e a Piazza delle Medaglie a Cortina d’Ampezzo, Cerimonia di Chiusura all’Arena di Verona. Nel mezzo sedici giorni di gare imperdibili, avvincenti, appassionanti e adrenaliniche: ce ne sarà davvero per tutti i gusti tra sci alpino, sci di fondo, pattinaggio artistico, biathlon, snowboard, combinata nordica, salto con gli sci, curling, speed skating, short track, hockey ghiaccio, bob, slittino, skeleton, sci alpinismo, sci freestyle.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari precisi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: giorno per giorno, minuto per minuto, gara per gara, per non perdersi davvero nulla. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (nello specifico Rai 2 e RaiSportHD); in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN; garantita la capillare diretta live testuale su OA Sport per seguire in maniera tematica o generalista le varie gare.

CALENDARIO OLIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile, prova cronometrata 1 

19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Svezia-Qualificata, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Qualificata, Estonia-Svizzera 

19.30 SLITTINO – Singolo maschile, prove cronometrate 1-2 

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Qualificata, Gran Bretagna-Estonia, Svezia-Qualificata, Norvegia-USA 

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile, prova cronometrata 2 

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 1 

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Germania 

14.30 SLITTINO – Singolo maschile, prove cronometrate 3-4 

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: USA-Svizzera, Norvegia-Canada 

14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Francia 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Cechia 

17.00 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 1-2 

17.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, prova 1 

19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Canada, Svizzera-Qualificata, Estonia-Svezia, Gran Bretagna-Qualificata 

19.30 SNOWBOARD – Big Air maschile, qualificazioni (prima manche) 

20.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, prova 1 

20.15 SNOWBOARD – Big Air maschile, qualificazioni (seconda manche) 

21.00 SNOWBOARD – Big Air maschile, qualificazioni (terza manche) 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Canada 

VENERDÌ 6 FEBBRAIO 

09.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, prova 2 

09.55 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, rhythm dance 

10.00 SLITTINO – Singolo maschile, prove cronometrate 5-6 

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svizzera, Svezia-Gran Bretagna, USA-Canada 

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile, prova cronometrata 3 

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 2 

11.35 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program coppie 

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Giappone 

13.35 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program femminile 

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Estonia, USA-Qualificata, Gran Bretagna-Qualificata, Svezia-Norvegia 

14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cechia-Svizzera 

Orario da definire CERIMONIA D’APERTURA 

SABATO 7 FEBBRAIO 

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia 

10.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche) 

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile 

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 3 

11.35 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche) 

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Giappone 

13.00 SCI DI FONDO – Skiathlon femminile 

13.30 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 3-4 

14.00 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche) 

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svezia, Estonia-Norvegia, Gran Bretagna-USA, Qualificata-Qualificata 

14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia 

15.05 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche) 

16.00 SPEED SKATING – 3000 metri femminile 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Finlandia 

17.00 SLITTINO – Singolo maschile, prima manche 

18.32 SLITTINO – Singolo maschile, seconda manche 

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, primo turno 

19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Norvegia, USA-Qualificata, Canada-Estonia, Svizzera-Qualificata 

19.30 SNOWBOAD – Big Air maschile, finale (prima manche) 

19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program maschile 

19.53 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (seconda manche) 

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, finale 

20.17 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (terza manche) 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-Canada 

22.05 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free dance 

DOMENICA 8 FEBBRAIO 

08.00 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 5-6 

09.00 SNOWBOARD – PGS femminile, qualificazioni 

09.30 SNOWBOARD – PGS maschile, qualificazioni 

10.00 SNOWBOARD – PGS femminile, primo turno eliminatorio 

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Norvegia-Qualificata, Estonia-Qualificata 

10.30 SNOWBOARD – PGS maschile, primo turno eliminatorio 

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile 

12.30 SCI DI FONDO – Skiathlon maschile 

13.00 SNOWBOARD – PGS femminile, ottavi di finale 

13.24 SNOWBOARD – PGS maschile, ottavi di finale 

13.30 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 1-2 

13.48 SNOWBOARD – PGS femminile, quarti di finale 

14.00 SNOWBOARD – PGS maschile, quarti di finale 

14.05 BIATHLON – Staffetta mista 

14.12 SNOWBOARD – PGS femminile, semifinali 

14.19 SNOWBOARD – PGS maschile, semifinali 

14.26 SNOWBOARD – PGS femminile, finale per il bronzo 

14.29 SNOWBOARD – PGS femminile, finale per l’oro 

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Qualificata, USA-Estonia, Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera 

14.36 SNOWBOARD – PGS maschile, finale per il bronzo 

14.39 SNOWBOARD – PGS maschile, finale per l’oro 

14.40 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 1-2 

16.00 SPEED SKATING – 5000 metri maschile 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Svezia 

17.00 SLITTINO – Singolo maschile, terza manche 

18.31 SLITTINO – Singolo maschile, quarta manche 

19.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, prova 2 

19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, USA-Svezia, Svizzera-Norvegia, Canada-Qualificata 

19.30 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (prima manche)  

19.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program coppie 

20.15  SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (seconda manche) 

20.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program femminile 

21.00 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (terza manche) 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cechia-Finlandia 

21.55 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program maschile 

LUNEDÌ 9 FEBBRAIO 

08.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 1 

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino piccolo, prova 1 

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-USA, Svizzera-Canada, Norvegia-Qualificata, Estonia-Qualificata 

10.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 1 

10.30 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, discesa libera 

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone 

12.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (prima manche) 

12.59 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (seconda manche) 

13.00 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 3-4 

13.28 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (terza manche) 

14.00 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, slalom 

14.10 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 3-4 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Francia 

17.00 SLITTINO – Singolo femminile, prima manche 

17.30 SPEED SKATING – 1000 metri femminile 

18.05 CURLING – Doppio misto, semifinali 

18.32 SLITTINO – Singolo femminile, seconda manche 

19.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, primo turno 

19.20 PATTINAGGIO DI FIGURA – Rhythm dance 

19.30 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (prima manche)  

19.53 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (seconda manche) 

20.12 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, finale 

20.17 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (terza manche) 

20.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-USA 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Cechia 

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 

08.00 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 5-6 

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino piccolo, prova 2 

09.10 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 5-6 

09.15 SCI DI FONDO – Sprint femminile tc, qualificazione 

09.55 SCI DI FONDO – Sprint maschile tc, qualificazione 

10.30 SCI ALPINO – Combinata a squadre femminile, discesa libera 

10.30  SHORT TRACK – 500 metri femminile, batterie 

11.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 2 

11.08  SHORT TRACK – 1000 metri femminile, batterie 

11.15 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, qualificazioni 1 

11.45 SCI DI FONDO – Sprint femminile, quarti di finale 

11.53 SHORT TRACK – Staffetta mista, quarti di finale 

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Svezia 

12.15 SCI DI FONDO – Sprint maschile, quarti di finale 

12.23 SHORT TRACK – Staffetta mista, semifinali 

12.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (prima manche) 

12.45 SCI DI FONDO – Sprint femminile, semifinali 

12.48 SHORT TRACK – Staffetta mista, finale B 

12.56 SHORT TRACK – Staffetta mista, finale A 

12.57 SCI DI FONDO – Sprint maschile, semifinali 

12.59 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (seconda manche) 

13.13 SCI DI FONDO – Sprint femminile tc, finale 

13.25 SCI DI FONDO – Sprint maschile tc, finale 

13.28 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (terza manche) 

13.30 BIATHLON – Individuale maschile 

13.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 2 

14.00 SCI ALPINO – Combinata a squadre femminile, slalom 

14.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: finale per il bronzo 

14.15 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, qualificazioni 1 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Germania 

17.00 SLITTINO – Singolo femminile, terza manche 

18.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: finale per l’oro 

18.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Short program maschile 

18.41 SLITTINO – Singolo femminile, quarta manche 

18.45 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, primo turno 

20.00 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, finale 

20.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-USA 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Svizzera 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 

10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino piccolo 

10.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 3 

10.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche) 

11.00 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, qualificazioni 2 

11.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche) 

11.30 SCI ALPINO – SuperG maschile 

12.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 3 

13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km  

14.15 BIATHLON – Individuale femminile 

14.15 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, finale 1 

14.55 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, finale 2 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Slovacchia-Finlandia 

17.00 SLITTINO – Doppio femminile, prima manche 

17.48 SLITTINO – Doppio maschile, prima manche 

18.30 SPEED SKATING – 1000 metri maschile 

18.48 SLITTINO – Doppio femminile, seconda manche 

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia, Canada-Germania, Cechia-Qualificata, Gran Bretagna-Qualificata 

19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche) 

19.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free dance 

19.37 SLITTINO – Doppio maschile, seconda manche 

20.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche) 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia 

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 

09.05 CURLING – Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera, Corea del Sud-Qualificata, Svezia-Qualificata, Canada-Danimarca 

09.30 SKELETON – Gara maschile, prima manche 

10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 1 

10.00 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, qualificazione 2 

10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 2 

11.05 SKELETON – Gara maschile, seconda manche 

11.30 SCI ALPINO – SuperG femminile 

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Francia 

12.15 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, finale 1 

12.50 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 1 

12.55 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, finale 2 

13.00 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale femminile 

13.45 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, ottavi di finale 

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Germania, Svizzera-Qualificata, Gran Bretagna-Svezia 

14.18 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, quarti di finale 

14.39 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, semifinali 

14.56 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per il bronzo 

15.01 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per l’oro 

15.30 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 1 

16.30 SPEED SKATING – 5000 metri femminile 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Canada 

17.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, prova 1 

18.30 SLITTINO – Staffetta a squadre 

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna, Danimarca-Qualificata, Svezia-Qualificata 

19.30 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (prima manche) 

19.59 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (seconda manche) 

20.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 1 

20.15  SHORT TRACK – 500 metri femminile, quarti di finale 

20.28 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (terza manche) 

20.29  SHORT TRACK – 1000 metri maschile, quarti di finale 

20.58  SHORT TRACK – 500 metri femminile, semifinali 

21.05  SHORT TRACK – 1000 metri maschile, semifinali 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-USA 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Danimarca 

21.26  SHORT TRACK – 500 metri femminile, finale B 

21.31  SHORT TRACK – 500 metri femminile, finale A 

21.37  SHORT TRACK – 1000 metri maschile, finale B 

21.43  SHORT TRACK – 1000 metri maschile, finale A 

VENERDÌ 13 FEBBRAIO 

09.00 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 2 

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grade, prova 1 

09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Canada-Qualificata, Norvegia-Qualificata, Svizzera-Cechia 

10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, seeding manche 1 

10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, seeding manche 2 

11.45 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 2 

11.45 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale maschile 

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Finlandia-Svezia 

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Slovacchia 

13.30 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, ottavi di finale 

14.00 BIATHLON – Sprint maschile 

14.03 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, quarti di finale 

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Canada-Qualificata, Gran Bretagna-Corea del Sud 

14.24 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, semifinali 

14.41 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, finale per il bronzo 

14.46 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, finale per l’oro 

16.00 SPEED SKATING – 10000 metri maschile 

16.00 SKELETON – Gara femminile, prima manche 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Cechia 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 1 

17.45 SKELETON – Gara femminile, seconda manche 

18.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 2 

19.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free program maschile 

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Germania, Svizzera-Qualificata, Cechia-Norvegia, Canada-Svezia 

19.30 SKELETON – Gara maschile, terza manche 

19.30 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, finale (prima manche) 

19.59 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, finale (seconda manche) 

20.28 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, finale (terza manche) 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Svizzera 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 2 

21.14 SKELETON – Gara maschile, quarta manche 

SABATO 14 FEBBRAIO 

09.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, prova 2 

09.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Qualificata 

10.00 SCI ALPINO – Gigante maschile, prima manche 

10.00 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 3 

10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, sedicesimi di finale 

11.00 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, ottavi di finale 

11.20 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, quarti di finale 

11.35 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, semifinali 

11.46 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per il bronzo 

11.48 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per l’oro 

12.00 SCI DI FONDO – Staffetta femminile 

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svezia-Slovacchia 

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Lettonia 

12.30 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 3 

13.30 SCI ALPINO – Gigante maschile, seconda manche 

14.00 BIATHLON – Sprint femminile 

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Gran Bretagna, Svezia-Qualificata, Svizzera-Canada, Germania-Qualificata 

16.00 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, quarti di finale 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Finlandia 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 3 

17.00 SPEED SKATING – 500 metri maschile 

18.00 SKELETON – Gara femminile, terza manche 

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, primo turno 

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia, Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera, Qualificata-Qualificata 

19.30 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, qualificazioni (prima manche) 

19.44 SKELETON – Gara femminile, quarta manche 

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, finale 

20.15 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, qualificazioni (seconda manche) 

20.15 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, quarti di finale 

20.59 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, batterie 

21.00 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, qualificazioni (terza manche) 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Danimarca 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 4 

21.44 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, semifinali 

22.00 SHORT TRACK – Staffetta femminile, semifinali 

22.27 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, finale B 

22.34 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, finale A 

DOMENICA 15 FEBBRAIO 

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, prova 2 

09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia, Svezia-Qualificata, Germania-Gran Bretagna 

10.00 SCI ALPINO – Gigante femminile, prima manche 

10.00 BOB – Monobob femminile, prima manche 

10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, sedicesimi di finale 

11.00 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, ottavi di finale 

11.15 BIATHLON – Inseguimento maschile 

11.20 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, quarti di finale 

11.35 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, semifinali 

11.46 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, finale per il bronzo 

11.47 BOB – Monobob femminile, seconda manche 

11.48 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, finale per l’oro 

12.00 SCI DI FONDO – Staffetta maschile 

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Cechia 

13.30 SCI ALPINO – Gigante femminile, seconda manche 

13.45 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, quarti di finale 

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Danimarca, Corea del Sud-Qualificata, Gran Bretagna-Svezia, Cina-Qualificata 

14.15 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, semifinali 

14.35 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, finale per il bronzo 

14.40 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, finale per l’oro 

14.45 BIATHLON – Inseguimento femminile 

16.00 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, quarti di finale 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Francia 

17.03 SPEED SKATING – 500 metri femminile 

18.00 SKELETON – Gara a squadre mista 

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, primo turno 

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cechia, Gran Bretagna-Svizzera, Canada-Qualificata, Norvegia-Qualificata 

19.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Danimarca-Lettonia 

19.30 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, qualificazioni (prima manche) 

19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Short program coppie 

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, finale 

20.15 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, qualificazioni (seconda manche) 

21.00 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, qualificazioni (terza manche) 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Germania 

LUNEDÌ 16 FEBBRAIO 

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grade, prova 3 

09.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Svizzera, Cina-Canada, Danimarca-Gran Bretagna 

10.00 SCI ALPINO – Slalom maschile, prima manche 

10.00 BOB – Bob a 2 maschile, prima manche 

10.30 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche) 

11.00 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, quarti di finale 

11.18 SHORT TRACK – 500 metri maschile, batterie 

11.35 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche) 

11.55 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, semifinali 

11.57 BOB – Bob a 2 maschile, seconda manche 

12.04 SHORT TRACK – Staffetta maschile, semifinali 

12.36 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale B 

12.42 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale A 

13.30 SCI ALPINO – Slalom maschile, seconda manche 

14.00 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche) 

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Qualificata, Gran Bretagna-Norvegia, Cechia-Canada, Svezia-Germania 

15.05 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche) 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, semifinale 1 

19.00 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, primo turno 

19.00 BOB – Monobob femminile, terza manche 

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Qualificata, Corea del Sud-Cina, Svizzera-Gran Bretagna, Canada-Qualificata 

19.30 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, finale (prima manche) 

19.43 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, secondo turno 

19.53 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, finale (seconda manche) 

20.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free program coppie 

20.17 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, finale (terza manche) 

20.20 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, finale 

21.04 BOB – Monobob femminile, quarta manche 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, semifinale 2 

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 

09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Svezia, Cechia-Germania, Qualificata-Qualificata 

10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino grande 

10.45 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazione 1 

11.30 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazione 2 

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 1 

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 2 

13.00 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (prima manche) 

13.27 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (seconda manche) 

13.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazione 1 

13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km 

13.54 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (terza manche) 

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 1 

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Qualificata, Svezia-Canada, Danimarca-Qualificata, Corea del Sud-Svizzera 

14.15 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazione 2 

14.30 BIATHLON – Staffetta maschile 

14.30 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, semifinali 

14.52 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, semifinali 

16.22 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per il bronzo 

16.28 SPEED SKATING – Team pursuit uomini, finale per l’oro 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 3 

16.41 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per il bronzo 

16.47 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per l’oro 

18.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Short program femminile 

19.00 BOB – Bob a 2 maschile, terza manche 

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Qualificata, Cannada-Gran Bretagna, Germania-Svizzera, Svezia-Norvegia 

19.30 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, finale (prima manche) 

19.53 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, finale (seconda manche) 

20.18 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, terza (prima manche) 

21.03 BOB – Bob a 2 maschile, quarta manche 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 4 

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, prova 4 

09.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Danimarca, Gran Bretagna-Qualificata, Svezia-Corea del Sud 

09.45 SCI DI FONDO – Team sprint femminile, qualificazioni 

10.00 SCI ALPINO – Slalom femminile, prima manche 

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prova cronometrata 1 

10.15 SCI DI FONDO – Team sprint maschile, qualificazioni 

11.30 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, finale 1 

11.45 SCI DI FONDO – Team sprint femminile, finale 

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 1 

12.15 SCI DI FONDO – Team sprint maschile, finale 

12.30 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, finale 2 

12.30 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (prima manche) 

12.59 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (seconda manche) 

13.28 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (terza manche) 

13.30 SCI ALPINO – Slalom femminile, seconda manche 

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 2 

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada, Cechia-Qualificata, Norvegia-Svizzera, Gran Bretagna-Qualificata 

14.45 BIATHLON – Staffetta femminile 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 2 

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Canada, Gran Bretagna-Qualificata, Svizzera-Danimarca, Cina-Svezia 

18.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 3 

20.15 SHORT TRACK – 500 metri maschile, quarti di finale 

20.42 SHORT TRACK – 500 metri maschile, semifinali 

20.50 SHORT TRACK – Staffetta femminile, finale B 

20.59 SHORT TRACK – Staffetta femminile, finale A 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 4 

21.24 SHORT TRACK – 500 metri maschile, finale B 

21.29 SHORT TRACK – 500 metri maschile, finale A 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 

09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svizzera, Germania-Qualificata, Svezia-Cechia, Norvegia-Canada 

09.50 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, batterie 

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prova cronometrata 2 

10.00 COMBINATA NORDICA – Team Sprint, salto 

10.30 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, batterie 

10.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche) 

11.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche) 

11.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, finale 1 

12.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, finale 2 

12.55 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, semifinali 

13.25 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, semifinali 

13.55 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, finale 

14.00 COMBINATA NORDICA – Team Sprint, sci di fondo 

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 3 

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Svizzera-Qualificata, Canada-Corea del Sud, Cina-Qualificata 

14.15 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, finale 

14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, finale per il bronzo 

16.30 SPEED SKATING – 1500 metri maschile 

19.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free program femminile 

19.05 CURLING – Torneo maschile, semifinali 

19.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, finale per l’oro 

19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche) 

20.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche) 

VENERDÌ 20 FEBBRAIO 

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prova cronometrata 3 

10.00 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, seeding round 

12.00 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, ottavi di finale 

12.35 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, quarti di finale 

12.54 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, semifinali 

13.10 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, small final 

13.15 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, big final 

14.05 CURLING – Torneo femminile, semifinali 

14.15 BIATHLON – Mass start maschile 

16.30 SPEED SKATING – 1500 metri femminile 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, semifinale 1 

18.00 BOB – Bob a 2 femminile, prima manche 

19.05 CURLING – Torneo maschile, finale per il bronzo 

19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, finale (prima manche) 

19.48 BOB – Bob a 2 femminile, seconda manche 

19.59 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, finale (seconda manche) 

20.15 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, quarti di finale 

20.28 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, finale (terza manche) 

21.00 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, semifinali 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, semifinale 2 

21.17 SHORT TRACK – Staffetta maschile, finale B 

21.29 SHORT TRACK – Staffetta maschile, finale A 

21.56 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, finale B 

22.03 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, finale A 

SABATO 21 FEBBRAIO 

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prima manche 

10.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, seeding round 

10.45 SCI FREESTYLE – Aerials a squadre miste, finale 1 

11.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start maschile 

11.45 SCI FREESTYLE – Aerials a squadre miste, finale 2 

11.57 BOB – Bob a 4 maschile, seconda manche 

12.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, ottavi di finale 

12.35 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, quarti di finale 

12.54 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, semifinali 

13.10 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, small final 

13.15 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, big final 

13.30 SCI ALPINISMO – Staffetta mista, finale 

14.05 CURLING – Torneo femminile, finale per il bronzo 

14.15 BIATHLON – Mass start femminile 

15.00 SPEED SKATING – Mass start maschile, semifinali 

15.50 SPEED SKATING – Mass start femminile, semifinali 

16.40 SPEED SKATING – Mass start maschile, finale 

17.15 SPEED SKATING – Mass start femminile, finale 

19.00 BOB – Bob a 2 femminile, terza manche 

19.05 CURLING – Torneo maschile, finale per l’oro 

19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (prima manche) 

19.59 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (seconda manche) 

20.28 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (terza manche) 

20.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, finale per il bronzo 

21.03 BOB – Bob a 2 femminile, quarta manche 

DOMENICA 22 FEBBRAIO 

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, terza manche 

10.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start femminile 

11.05 CURLING – Torneo femminile, finale per l’oro 

12.12 BOB – Bob a 4 maschile, quarta manche 

14.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, finale per l’oro 

Orario da definire CERIMONIA DI CHIUSURA 

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, Rai Play Sport 1-3, gratis; Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

