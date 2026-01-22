Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Appuntamento oggi per la ventitreesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera l’Olimpia Milano ospita lo Zalgiris Kaunas. All’Allianz Cloud di Milano va in scena una sfida di enorme peso specifico nella corsa alla post-season europea, con due squadre coinvolte direttamente nella lotta per un posto nei play-in, in un vero e proprio spareggio anticipato.

Momento delicatissimo per l’Olimpia Milano, messa spalle al muro dalle due pesanti sconfitte consecutive contro Stella Rossa e Real Madrid, che hanno allontanato la zona play-in di due successi. I ko, diversi per andamento ma ugualmente dolorosi sul piano psicologico, impongono una reazione immediata alla squadra di Peppe Poeta, chiamata a non sbagliare negli scontri diretti casalinghi se vuole restare agganciata al treno della post-season.

Le difficoltà dei biancorossi sono emerse in modo evidente soprattutto a Madrid, complice anche un’infermeria tutt’altro che vuota. Le assenze di Bolmaro e Tonut hanno privato Milano di importanti riferimenti difensivi, rendendo fragile l’equilibrio tra le due metà campo. Shields e Brooks garantiscono pericolosità offensiva, ma faticano senza palla, mentre Brown resta un’incognita e Guduric procede a sprazzi. Serve ritrovare quel collegamento tra difesa e attacco che nel basket moderno fa la differenza.

Palla a due che verrà alzata all’Allianz Cloud oggi, alle ore 20.30, contro uno Zalgiris Kaunas imprevedibile, capace di alternare passi falsi evitabili a colpi di grande prestigio, come le vittorie contro Hapoel e Monaco. Diretta TV su Sky Sport Basket, streaming su SkyGO e Now TV. OA Sport seguirà l’evento con la diretta Live testuale, per non perdere nemmeno un possesso della sfida tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026

Giovedì 22 gennaio

Ore 20.30 — EA7 Emporio Armani Milano-Zalgiris Kaunas – Diretta TV su Sky Sport Basket

PROGRAMMA MILANO-ZALGIRIS EUROLEGA BASKET 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport