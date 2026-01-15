Olimpia Milano-Stella Rossa oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Appuntamento oggi per la ventunesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera l’Olimpia Milano ospita la Stella Rossa Belgrado. All’Allianz Cloud di Milano va in scena una sfida di grande importanza nella corsa alla post-season europea, con due squadre appaiate in classifica e pienamente coinvolte nella lotta per un posto nei play-in.

L’Olimpia Milano arriva a questo confronto in un buon momento di forma, reduce da due convincenti vittorie nella scorsa settimana contro Panathinaikos ed Efes Istanbul. La squadra biancorossa ha mostrato segnali incoraggianti su entrambi i lati del campo, trascinata da un Armoni Brooks in grande condizione. Con 11 successi stagionali, l’EA7 è undicesima ma a ridosso delle posizioni che valgono l’accesso ai play-in.

Situazione non semplice anche per la Stella Rossa Belgrado, decima in classifica con 11 vittorie, ma reduce da un rendimento altalenante: solo 3 successi negli ultimi 10 incontri disputati. I serbi restano però pienamente in corsa per la post-season e sanno che una vittoria esterna a Milano potrebbe rappresentare uno snodo chiave della loro stagione europea, in un match dal peso specifico elevatissimo.

Palla a due che verrà alzata all’Allianz Cloud oggi, alle ore 20.30, per una sfida che promette equilibrio e intensità. Diretta TV garantita da Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla della sfida tra Olimpia Milano e Stella Rossa Belgrado.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026

Ore 20.30 — EA7 Emporio Armani Milano-Stella Rossa Belgrado – Diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

PROGRAMMA MILANO-STELLA ROSSA EUROLEGA BASKET 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Basket

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport