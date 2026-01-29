Olimpia Milano-Partizan oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Appuntamento oggi per la venticinquesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera l’Olimpia Milano ospita il Partizan Belgrado. All’Allianz Cloud di Milano con palla a due alle 20.30 va in scena una sfida ormai decisiva per i biancorossi, che dopo tre sconfitte consecutive hanno visto la zona play-in scappare via pericolosamente. Serve un cambio di rotta per non dire addio ai sogni europei già a gennaio.

Momento da dentro o fuori per l’Olimpia Milano, che arriva alla palla a due con il peso di tre ko di fila e una classifica che ora dice play-in lontani tre vittorie. Un margine che non consente più passi falsi, soprattutto contro un’avversaria diretta della parte bassa della graduatoria. La squadra di Peppe Poeta è chiamata a dare una risposta prima ancora mentale che tecnica, ritrovando solidità difensiva e continuità nell’arco dei quaranta minuti, due aspetti mancati nelle ultime uscite europee.

Di fronte ci sarà un Partizan in grande difficoltà, fermo a sole otto vittorie e addirittura diciassettesimo in classifica, ma proprio per questo pericoloso, perché con poco da perdere. I serbi, però, dovranno fare i conti con un’assenza pesantissima: Vanja Marinkovic si è rotto il tendine d’Achille nell’ultimo match contro il Bayern Monaco e ha chiuso anzitempo la stagione. Senza il capitano, il Partizan perde leadership, punti e pericolosità perimetrale, fattori che Milano dovrà essere brava a sfruttare imponendo ritmo e fisicità sin dall’avvio.

Palla a due che verrà alzata all’Allianz Cloud oggi, alle ore 20.30, contro un Partizan Belgrado in crisi di risultati, ma ancora capace di accendersi a sprazzi grazie al talento individuale e all’orgoglio di una piazza storicamente caldissima. Diretta TV su Sky Sport Basket, streaming su SkyGO e Now TV. OA Sport seguirà l’evento con la diretta Live testuale, per non perdere nemmeno un possesso della sfida tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026

Giovedì 29 gennaio



Ore 20.30 — EA7 Emporio Armani Milano-Partizan Belgrado – Diretta tv su Sky Sport Basket

PROGRAMMA MILANO-PARTIZAN EUROLEGA BASKET 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta testuale: OA Sport