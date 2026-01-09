Nuoto, Martinenghi e Cerasuolo negli USA: due settimane per scaldare i motori

Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d’America per un paio di settimane, durante le quali saranno impegnati in un collegiale utile per affinare la preparazione in vista degli eventi più importanti di questa stagione (su tutti gli Europei, previsti a Parigi nel mese di agosto).

Il Campione Olimpico dei 100 rana, reduce dal bronzo europeo in vasca corta sui 50, e il Campione del Mondo dei 50 rana, che a dicembre ha conquistato l’oro continentale in corta, voleranno a Fort Lauderdale (Florida). Il 26enne e il 22enne saranno seguiti dai tecnici Matteo Giunta e Cesare Casella, dal medico Tiziana Balducci e dalla fisioterapista Paola Moreschi.