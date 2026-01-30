Nuoto artistico, Filippo Pelati e Susanna Pedotti in evidenza nelle eliminatore del solo libero agli Assoluti di Riccione

Continuano le prove eliminatorie allo Stadio del Nuoto di Riccione, sede del campionato assoluto invernale di nuoto artistico, in programma fino a domenica 1 febbraio. La sessione mattutina è stata interamente dedicata alle esibizioni dei singoli, con 58 atleti in gara: 14 uomini e 44 donne.

Nel settore maschile si è messo subito in evidenza Filippo Pelati, che presenta una versione rinnovata della routine Demone. Con alcuni adattamenti rispetto all’esercizio mostrato ai Mondiali di Singapore, Pelati ha conquistato la vetta della classifica provvisoria con 238.6425 punti. Alle sue spalle si sono classificati Francesco Cosentino, secondo con 231.4488, e Gabriele Minak, campione italiano 2025 tra Riccione e Cuneo e compagno di nazionale nel team junior, terzo con 215.8751.

Tra le donne, la leadership provvisoria è stata di Susanna Pedotti, che ha concluso la sua prova con 264.6438 punti, precedendo Ginevra Marchetti, seconda con 263.9414, ed Enrica Piccoli, campionessa italiana invernale in carica e protagonista ai Mondiali di Singapore 2025, terza con 257.3965.

Pomeriggio all’insegna delle routine del team free. 19 le squadre iscritte e a svettare in questa prima fase sono state le ragazze del Busto Nuoto con 236.1933 punti (Irene Bocchini, Nicole Borrelli, Alessia Macchi, Melissa Magi, Beatrice Merlotti, Vittoria Luce Milanesi, Susanna Pedotti e Giorgia Spiz). Seconda la squadra del Banco BPM Rari Nantes Savona con 229.0700 e terza quella dell’Aurelia Nuoto con 217.8967.