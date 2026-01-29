Novara si ridesta al PalaIgor, rimonta il PGE Lodz e si garantisce i playoff di Champions League: Tolok show, che Squarcini

Novara è partita in maniera contratta, ha perso il primo set, ma poi si è ritrovata, ha dominato il secondo parziale, è scappata sul 2-1 dopo un avvincente braccio di ferro nella terza frazione e ha poi dominato il quarto set, sconfiggendo così il PGE Budowlani Lodz per 3-1 (20-25; 25-17; 25-22; 25-10) in un fondamentale incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Dopo aver perso la semifinale di Coppa Italia contro Conegliano, le Zanzare hanno avuto la meglio contro la compagine polacca di fronte ai 2.200 spettatori del PalaIgor e hanno così infilato la terza vittoria nella massima competizione europea.

Si trattava di uno scontro diretto fondamentale per il secondo posto nella Pool B: le ragazze di coach Lorenzo Bernardi sono riuscite a imporsi di carattere e si sono così garantite la piazza d’onore (al meglio vantano tre successi e 10 punti) alle spalle del Fenerbahce Istanbul di coach Marcello Abbondanza. Alessia Orro e compagne primeggiano con quattro affermazioni e 11 punti, stasera non avranno problemi a regolare il Benfica e a conquistare matematicamente il primo posto che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale.

Novara dovrà invece passare dai playoff, a cui parteciperanno le seconde dei cinque gironi e la miglior terza: sono previste tre sfide andata-ritorno che metteranno in palio gli ultimi tre pass per la fase a eliminazione diretta, l’avversaria delle piemontesi verrà definita settimana prossima al termine della fase a gironi. La sfida conclusiva contro il Benfica servirà per sperare di avere un tabellone sulla carta più morbido quando la manifestazione entrerà davvero nel vivo.

Prestazione rimarchevole da parte della bomber Tatiana Tolok (24 punti, 4 ace, 2 muri, 45% in attacco), la regista Carlotta Cambi (4) ha mandato in doppia cifra anche le schiacciatrici Mayu Ishikawa (18 punti, 61% in fase offensiva e 81% in ricezione) e Britt Herbots (10), la centrale Federica Squarcini (13 punti, 2 muri, 2 ace), affiancata in reparto da Sara Bonifacio (6), mentre il libero Giulia De Nardi ha chiuso con l’80% in ricezione. Tra le fila del Lodz le migliori sono state Rodica Buterez (13), Maja Storck (16) e Paulina Damaske (10).

CLASSIFICA POOL B: Fenerbahce Istanbul 4 vittorie (11 punti)*, Novara 3 vittorie (10 punti), Budowlani Lodz 1 vittoria (4 punti), Benfica 1 vittoria (2 punti)*. *= 1 partita in meno, stasera Benfica-Fenerbahce.