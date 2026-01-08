Novara ritrova il sorriso in Champions League: Tolok spumeggiante, vittoria in Portogallo

Novara ha rispettato il pronostico della vigilia e ha sconfitto il Benfica con un netto 3-0 (25-20; 25-15; 31-29) nella terza giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le Zanzare si sono imposte in trasferta sul campo della poco blasonata compagine portoghese e hanno così infilato la seconda vittoria nella massima competizione europea, confermandosi al secondo posto nel gruppo B con due successi (sei punti) alle spalle dell’imbattuto Fenerbahce Istanbul (tre affermazioni, nove punti).

Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi continuano così l’inseguimento alla corazzata turca guidata dalla palleggiatrice Alessia Orro e dal tecnico Marcello Abbondanza: soltanto la vincitrice del raggruppamento si qualificherà direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda classifica disputerà un playoff per meritarsi l’approdo alla fase a eliminazione diretta. Quasi tutto si deciderà nello scontro diretto in programma martedì 13 gennaio (ore 17.00) nella metropoli anatolica, dove le piemontesi saranno obbligate a vincere.

Stasera le rosablù hanno operato un allungo di forza nel cuore del primo set, hanno dominato il secondo parziale e hanno poi arginato il tentativo di rimonta delle padrone di casa sul 14-9 nella terza frazione, riuscendo poi a prevalere in un’infinita serie ai vantaggi. Prova di spessore da parte dell’opposto Tatiana Tolok (25 punti, 53% in attacco) sotto la regia di Carlotta Cambi, 8 punti a testa per le schiacciatrici Lina Alsmeier (85% in ricezione) e Mayu Ishikawa (71% in ricezione), mentre al centro si sono distinte Sara Bonifacio (4) e Silke Van Avermaet (5).