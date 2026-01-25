Novak Djokovic fortunato: già ai quarti di finale senza giocare. Si ritira Mensik

Il serbo Novak Djokovic, numero 4 del seeding e del mondo approda ai quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis senza giocare: il balcanico approfitta, infatti, del ritiro del ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 16, che dà forfait per un problema muscolare agli addominali.

Djokovic, dunque, tornerà in campo direttamente mercoledì 28, quando affronterà nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile il vincitore del match tra Lorenzo Musetti, numero 5, e lo statunitense Taylor Fritz, numero 9, in programma domani.

Mensik annuncia il forfait con una story su Instagram: “Questo è difficile da scrivere. Dopo aver fatto tutto il possibile per andare avanti, devo ritirarmi dagli Australian Open a causa di un infortunio muscolare agli addominali che si è aggravato nel corso delle ultime partite. Dopo lunghe discussioni con il mio team e i medici, abbiamo deciso di non scendere in campo domani“.

Prosegue il ceco: “Anche se sono deluso, aver raggiunto il quarto turno qui per la prima volta è qualcosa che porterò con me per molto tempo. Ho sentito tantissima energia da parte dei tifosi e l’atmosfera a Melbourne è stata davvero speciale. Grazie al mio team per essere stato con me in ogni momento e a tutti quelli che mi hanno mandato messaggi e fatto il tifo: significa più di quanto possiate immaginare. Ora è il momento di recuperare nel modo giusto“.