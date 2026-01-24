Noah Lyles sconfitto! Sfuma il record del mondo, poi Richards lo brucia sui 300: ko del Campione Olimpico

C’era grande attesa per il debutto stagionale di Noah Lyles, il Campione Olimpico di Parigi 2024 sui 100 metri e Campione del Mondo in carica dei 200 metri. Il fuoriclasse statunitense ha deciso di aprire la propria annata agonistica sulla distanza spuria dei 300 metri in sala, evento mai presente nei grandi eventi internazionali e che si è consumato sul giro e mezzo di pista a Boston (USA), sede della prima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto).

Il 28enne puntava al record del mondo della specialità, ovvero il 31.56 siglato dal bahamense Stevan Gardiner il 27 gennaio 2022 a Columbia. Noah Lyles aveva detenuto il primato per un lustro con il 31.87 corso il 3 marzo 2017 ad Albuquerque e sperava di tornare in cima alle liste all-time, ma in questa occasione non è nemmeno riuscito a scendere sotto i trentadue secondi. Tempo di reazione alto (0.216), ingaggia un duello con il trinidegno Jereem Richards, è costretto a rincorrere l’avversario (10.77 contro 10.74 ai 100, 20.79 contro 20.72 ai 200) e sul traguardo accusa un centesimo di distacco.

Noah Lyles ha chiuso la propria fatica al secondo spalle con il crono di 32.15, appena alle spalle di Richards (32.14) e ampiamente davanti ai connazionali Vernon Norwood (32.38) e Travyon Bromell (35.36). Non è così arrivato il terzo record del mondo della serata Massachusetts dopo quelli siglati da Hobbs Kessler sui 2000 metri e Josh Hoey sugli 800 metri.