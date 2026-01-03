Ninna Quario rivela: “Federica Brignone ha dolore dopo gli allenamenti, ma la soglia è molto alta”

Federica Brignone si è allenata insieme al gruppo della Nazionale sulle nevi della Val di Fassa: primo test in compagnia per la fuoriclasse valdostana, a nove mesi esatti dal bruttissimo infortunio che la sta costringendo a un duro percorso di riabilitazione. La detentrice della Coppa del Mondo si era già allenata individualmente sulle piste di casa nelle ultime settimane, ma oggi si è cimentata sul duro e le sensazioni sembrano essere positive, come ha dichiarato nella lunga intervista concessa alla Rai.

Sua mamma Ninna Quario era presente in studio durante la messa in onda dell’intervista su Rai 2, nella ricca trasmissione che ha fatto da contorno alla prima manche del gigante di Kranjska Gora (prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino), e si è soffermata sullo stato di forma della Campionessa del Mondo di gigante, che sta lavorando duramente per cercare di essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove tra l’altro avrà l’onore di essere portabandiera.

L’ex slalomista, capace di vincere quattro gare del massimo circuito internazionale itinerante tra le fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, ha raccontato il momento che sta vivendo Federica Brignone: “L’ho vista bene: dopo che è scattato il piano ‘vado alle Olimpiadi o quantomeno provo seriamente ad andarci’ l’ho vista in una fase nuova. È determinata, l’ha fatta per guarire prima di tutto. Non ha mai mollato, vive la rieducazione 24 ore al giorno con lo scopo di stare meglio“.

Ninna Quario ha poi evidenziato un altro aspetto molto importante: “Dopo un allenamento sulla neve ha un po’ di dolore, ma ha la fortuna di avere con sé persone che la aiutano e ha avuto sempre una soglia molto alta del dolore. Ha gli occhi sereni, ha sempre detto che non vuole che sia un infortunio a porre fine alla sua carriera, ma deve decidere lei quando chiudere“.