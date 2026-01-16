Nicol e Nadia Delago da urlo nella seconda prova di discesa a Tarvisio. Sofia Goggia fa fatica

Le sorelle Delago sono grandi protagoniste nella seconda prova della discesa libera di Tarvisio. Nicol ha realizzato il miglior tempo (1’45”32) e si candida ad un ruolo da protagonista per la gara di domani. Nadia ha invece terminato al quarto posto a 46 centesimi dalla sorella, anche se ha saltato una porta lungo il tracciato.

In mezzo alle due azzurre si sono piazzate l’austriaca Nina Ortlieb e la slovena Ilka Stuhec, anche loro con una porta saltata e staccate rispettivamente di 4 e 33 centesimi da Nicol Delago. Quinto posto per l’austriaca Mirjam Puchner (+0.59), che ha preceduto la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+0.68).

Settima posizione per l’americana Breezy Johnson (+0.75) davanti alla ceca Ester Ledecka (+0.88). Completano la Top-10 Laura Pirovano e Lindsey Vonn, che sono appaiate al nono posto con un ritardo di poco più di un secondo (+1.02). Un’altra prova convincente per la trentina, che domani può ambire al podio, mentre l’americana forse sta solo gestendo e resta la favorita soprattutto in discesa.

Sedicesima Elena Curtoni (+1.39), mentre Sofia Goggia è diciassettesima (+1.52), ancora molto distante dalle posizioni di vertice proprio come nella prova di ieri. La speranza è quella che la bergamasca stia gestendo e non abbia voluto prendere troppi rischi in queste prove, ma sicuramente non è l’avvicinamento alle gare sperato. Più indietro le altre azzurre: 35ma Roberta Melesi (+2.77), 46ma Sara Thaler (+4.24) e 48ma Sara Allemand (+5.23).