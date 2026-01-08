NFL, scattano i Play-offs! Come seguire i match in tv e streaming, il programma completo fino al Super Bowl

Ci siamo! Finalmente tutto è pronto per il via ufficiale degli attesissimi play-offs della NFL. Le due Conference iniziano il percorso per eleggere le rispettive squadre campioni che andranno a giocarsi il sessantesimo Super Bowl che si disputerà al Levi’s Stadium di Santa Clara-San Francisco nella notte tra l’8 ed il 9 febbraio prossimi.

Si inizierà, come tradizione degli ultimi anni, con il Super Wild Card Round che metterà di fronte tutte le squadre classificate tra la seconda e la settima posizione al termine della regular season. Le #1, invece, Seattle Seahawks per la NFC, e Denver Broncos per la AFC, entreranno in azione (ovviamente in casa) solamente nel corso del prossimo fine settimana nel Divisional Round, andando a sfidare la squadra peggio classificata della propria Conference rimasta in lizza.

Nella AFC ci attendono match davvero molto interessanti. La #2, i New England Patriots, ospiteranno i Los Angeles Chargers #7 in una sfida assolutamente non scontata. Stesso discorso per la #3, i Jacksonville Jaguars che se la dovranno vedere contro Josh Allen ed i Buffalo Bills #6. Un’altra battaglia sarà, senza ombra di dubbio, quella che metterà di fronte gli Houston Texans #5 ai Pittsburgh Steelers #4 che proveranno a sfruttare il fattore campo e l’esperienza di Aaron Rodgers.

Nella NFC, invece, i Los Angeles Rams #5 sembrano favoriti nel match in casa dei Carolina Panthers #4, mentre sarà tutto da definire nello scontro tra Philadelphia Eagles #3 e San Francisco 49ers #6. Chiudiamo con il duello più intenso e sentito, con la rivalità delle rivalità della NFL. I Chicago Bears #2 ospiteranno i Green Bay Packers #7 in una partita assolutamente elettrizzante.

Come seguire i match in tv? Le partite del Super Wild Card Round e dei play-offs in generale saranno tutte disponibili in streaming su DAZN. Non sono previste dirette tv.

PROGRAMMA SUPER WILD CARD ROUND NFL 2026 (orari italiani)

Sabato 10 gennaio

Ore 22.30 NFC – Carolina Panthers-Los Angeles Rams

Domenica 11 gennaio

Ore 02.00 NFC – Chicago Bears-Green Bay Packers

Ore 19.00 AFC – Jacksonville Jaguars-Buffalo Bills

Ore 22.30 NFC – Philadelphia Eagles-San Francisco 49ers

Lunedì 12 gennaio

Ore 02.00 AFC – New England Patriots-Los Angeles Chargers

Martedì 13 gennaio

Ore 02.15 AFC – Pittsburgh Steelers-Houston Texans

DIVISIONAL ROUND

Sabato 19 e domenica 20 gennaio

AFC – Denver Broncos – squadra peggio classificata rimasta in lizza

NFC – Seattle Seahawks – squadra peggio classifica rimasta in lizza

AFC – Divisional Round con squadra meglio classificata rimasta in lizza

NFC – Divisional Round con squadra meglio classificata rimasta in lizza

CHAMPIONSHIP ROUND

Domenica 27 gennaio

AFC – Vincente Denver Broncos – squadra peggio classificata rimasta in lizza contro vincente secondo Divisional Round

NFC – Vincente Seattle Seahawks – squadra peggio classifica rimasta in lizza contro vincente secondo Divisional Round

SUPER BOWL LX

Lunedì 9 febbraio

Ore 00.30 Vincente Championship AFC – Vincente Championship NFC