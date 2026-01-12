NFL: Rams, Bears, Bills, Patriots e 49ers avanzano al Divisional Round dei play-offs

Come ampiamente previsto e preventivabile il Super Wild Card Round, primo turno dei play-offs della NFL, ha regalato emozioni a non finire. In attesa dell’ultimo match di questa notte tra Pittsburgh Steelers e Houston Texans, abbiamo assistito a cinque partite che, tutte, hanno proposto notevoli colpi di scena.

NFC – CAROLINA PANTHERS-LOS ANGELES RAMS 31-34

Tutte le previsioni davano i Rams pronti a “passeggiare” in casa dei Panthers che, invece, hanno fatto soffrire, e non poco, i californiani. Pronti, via, e Stafford lancia per 14 yds per Nacua che segna il 7-0 iniziale. I gialloblù non si fermano e, ad inizio secondo quarto, volano sul 14-0 con Nacua che corre in meta per 5 yds. Sembra già tutto finito, ma Carolina reagisce. Hubbard corre per una yard in end-zone e si va sul 7-14. Dopo un field goal a segno dei Rams i Panthers accorciano ancora con Young che corre in meta per 16 yds per il 17-14. Si arriva al quarto conclusivo sul 20-17 per i Rams ma i Panthers mettono la freccia con il solito Hubbard che corre in meta per 3 yds e il 24-20. I Rams non si scompongono e tornano avanti con Stafford che pesca in end-zone Williams per 13 yds e il 27-24. Carolina reagisce e torna a condurre a 2:39 dalla fine con Young che lancia per Cooper per il 31-27 che sembra mandare i padroni di casa al Divisional. Stafford non ci sta, orchestra un drive finale clamoroso e lancia Parkinson per 19 yds per il 34-31 conclusivo a 38 secondi dalla fine.

NFC – CHICAGO BEARS-GREEN BAY PACKERS 31-27

Terzo match tra le due grandissime “nemiche” e ennesimo match clamoroso. I Packers volano sul 21-3 al Soldier Field con un primo tempo perfetto. Mete di Watson, Reed e Doubs e calcio fallito da McManus dalle 53yds a fine secondo quarto. La ripresa cambia ogni discorso. Chicago segna due field goal e si riporta in partita sul 21-9 a inizio quarto periodo. Non solo, i Bears vanno a segno con Swift su corsa per il 21-16 a 10:08 dalla fine. Love non si scompone e porta di nuovo al td i Packers con un lancio di 23 yds per Golden. 27-16 a 6:36 dalla fine. Sembra tutto finito, ma Chicago ci mette poco a riportarsi sul 27-24 con Williams che trova Zaccheaus in end-zone per 8 yds. Nel finale Green Bay non gestisce il pallone e Williams trova DJ Moore per la meta del sorpasso e del 31-27 finale che manda Chicago al Divisional.

AFC – JACKSONVILLE JAGUARS-BUFFALO BILLS 24-27

Josh Allen piega Trevor Lawrence e avanza al Divisional. Dopo il 10-7 di metà incontro ed il 13-10 che chiude il terzo quarto, nel quarto conclusivo succede di tutto. Prima Lawrence manca in meta Washington per 6 yds per il sorpasso ed il 17-13. Buffalo risponde subito con Allen che trova Kincaid in end-zone per 15 yds ed il 20-17. I Jaguars non si scompongono e, a 4:03 dalla fine, passano di nuovo a condurre con Lawrence che lancia Etienne Jr in meta per 14 yds ed il 24-20. I Bills orchestrano l’ultimo drive ed è lo stesso Allen a correre in meta per il 27-24 finale.

NFC – PHILADELPHIA EAGLES-SAN FRANCISCO 49ers 19-23

Si sapeva che sarebbe stato un match tirato e così è stato. I 49ers partono forte con Purdy che lancia Robinson in end-zone per 2 yds e il 7-0 iniziale. Gli Eagles reagiscono e trovano la meta di Goedert su corsa per il 7-6. Nel secondo quarto Hurts lancia per 9 yds per Goedert per il 13-7, prima del 13-10 di metà gara. Nel quarto periodo San Francisco cambia marcia. Su un trick-play, infatti, Jennings si sostituisce a Purdy e lancia in meta McCaffrey per 29 yds e il 17-16. Phila torna sopra con un calcio di Elliott dalle 33 yds a 8:00 dalla fine per il 19-17, ma nel finale è ancora McCaffrey a essere lanciato in meta, questa volta da Purdy per 4 yds, per il 23-19 che manda i californiani al Divisional.

AFC – NEW ENGLAND PATRIOTS-LOS ANGELES CHARGERS 16-3

Il match meno combattuto di questo round. New England avanza 9-3 a inizio terzo quarto a suon di field goal, quindi a inizio quarto periodo c’è il cambio di marcia, con Maye che lancia per Henry per 28 yds e il 16-3 che chiude i conti.