NFL, programma Divisional Round fino al Super Bowl: come seguire i match in tv o streaming

Si entra sempre più nel vivo per quanto riguarda i play-offs della NFL. Dopo aver assistito ad uno spettacolare Wild Card Round ora è tempo di Divisional Round, il turno che eleggerà le 4 squadre che andranno a giocarsi il Championship Round, l’ultimo atto prima del Super Bowl che si giocherà al Levi’s Stadium di Santa Clara-San Francisco (California) nella notte tra l’8 ed il 9 febbraio. In poche parole, ora non si scherzerà davvero più.

Nel Divisional Round entreranno in scena le due prime teste di serie delle rispettive Conference che, com’è ben noto, hanno riposato nel Wild Card Round. Nella AFC si inizierà (sabato 17 gennaio alle ore 22.30 italiane) proprio con i Denver Broncos che ospiteranno i Buffalo Bills di Josh Allen, freschi delle vittoria sul campo dei Jacksonville Jaguars.

Nella notte tra sabato e domenica 18 gennaio, alle ore 02.00 italiane, inizierà il cammino dei Seattle Seahawks che, al Lumen Field, attendono i rivali nella NFC West, i San Francisco 49ers che, nella vittoria in casa dei Philadelphia Eagles, hanno perso il loro formidabile tight end George Kittle per la rottura del tendine d’Achille.

Domenica alle ore 21.00 si ripartirà con la AFC ed i New England Patriots che a Foxborough, saranno pronti alla battaglia contro gli Houston Texans che hanno appena eliminato i Pittsburgh Steelers. L’ultimo match, alle ore 00.30, per la NFC, sarà quello tra Chicago Bears e Los Angeles Rams. I padroni di casa hanno piazzato la rimonta storica contro gli “odiatissimi” Green Bay Packers, mentre i californiani hanno vinto, non senza fatica, in casa dei Carolina Panthers.

Come seguire i match in tv? Le partite del Divisional Round e dei play-offs in generale saranno tutte disponibili in streaming su DAZN. Non sono previste dirette tv in chiaro.

PROGRAMMA DIVISIONAL ROUND NFL 2026

Sabato 17 gennaio

Ore 22.30 AFC – Denver Broncos-Buffalo Bills

Domenica 18 gennaio

Ore 02.00 NFC – Seattle Seahawks-San Francisco 49ers

Ore 21.00 AFC – New England Patriots-Houston Texans

Lunedì 19 gennaio

Ore 00.30 NFC – Chicago Bears-Los Angeles Rams

PROGRAMMA CHAMPIONSHIP ROUND

Domenica 25 gennaio

AFC – vincitrice Denver Broncos-Buffalo Bills contro vincitrice New England Patriots-Houston Texans

NFC – vincitrice Seattle Seahawks-San Francisco 49ers contro vincitrice Chicago Bears-Los Angeles Rams

PROGRAMMA SUPER BOWL LX

Lunedì 9 febbraio

Ore 00.30 Super Bowl LX a Santa Clara – Vincente Championship AFC – Vincente Championship NFC