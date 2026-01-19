NFL, i Championships saranno Broncos-Patriots e Seahawks-Rams

Il Divisional Round ha emesso i propri verdetti. I Championships che si giocheranno domenica 25 gennaio saranno Denver Broncos-New England Patriots per quanto riguarda la AFC e Seattle Seahawks-Los Angeles Rams per la NFC.

I Denver Broncos #1 hanno piegato i Buffalo Bills 33-30 dopo overtime in un match che ha vissuto emozioni a non finire. La squadra del Colorado giocherà in casa il Championship del prossimo weekend ma, tegola immensa, lo dovrà fare senza il suo QB Bo Nix che, proprio nel finale della gara, si è fratturato la caviglia. Il match, come detto, è stato vibrante. Dopo il field goal di Lutz che ha aperto il punteggio i Bills passano a condurre con Allen che lancia per Hardman per 4 yds ed il 7-3 di fine primo quarto. Denver inizia a dominare con la difesa, recupera palla e passa in vantaggio. Bo Nix lancia per Crum per 7 yds e si va sul 10-7. Buffalo pareggia con un calcio di Prater, ma i Broncos non si fermano e Bo Nix lancia in meta per Humphrey per 29 yds per il 17-10. Si va al riposo sul 20-10, quindi 23-10 dopo un ennesimo calcio di Lutz. Buffalo si scuote e rimonta. Allen trova Coleman per 10 yds e accorcia sul 23-17. Ancora Allen pesca Kincaid per 14 yds e si va sul 24-23, poi arrotondato a 27-23 a 4:11 dalla fine con un calcio di Prater. Denver non ci sta e Bo Nix lancia per Mims Jr. per 26 yds e il nuovo soprasso sul 30-27 a 55 secondi dalla fine. Allen dà il via ad un drive finale che porta Prater al calcio dalle 50 yds che, a 5 secondi dalla fine, manda il match all’overtime. Overtime nel quale succede di tutto. Da un intercetto di Allen che assomigliava molto a un completo, fino all’infortunio di Bo Nix. Denver, però, chiude con un calcio di Lutz da 23 yds per il trionfo.

Tutto decisamente più semplice per i Seattle Seahawks #1 che demoliscono 41-6 i rivali nella NFC West, i San Francisco 49ers, pieni zeppi di infortuni. Pronti, via, e Shaheed riporta in meta il kick-off con 95 yds di corsa. La sfida si chiude già nel primo quarto, che termina sul 17-0 con il passaggio di Darnold per Smith-Nijgba per 4 yds. Dopo due calci dei Niners nel secondo quarto, Seattle chiude i conti con le 3 mete di Walker III su corsa e il laconico punteggio di 41-6.

La domenica del Divisional Round si è aperta con il successo dei New England Patriots #2 sugli Houston Texans per 28-16. Match equilibrato solamente in avvio con i texani avanti 10-7 nel secondo quarto grazie al td su lancio di CJ Stroud per Kirk. I Patriots si scuotono e, prima passano in vantaggio con la pick-6 di Jones, quindi allungano 21-10 con Maye che trova Diggs per 7 yds. Houston non va oltre due field goal, prima che New England chiuda i conti con Maye che trova Boutte per 32 yds e il 28-16 che manda la squadra di Boston al Championship.

Succede di tutto, invece, nel match tra Chicago Bears e Los Angeles Rams. Nel gelo del Soldier Field i californiani vanno avanti subito 7-0 con la corsa di Kyren Williams, ma i padroni di casa non si scompongono e nel secondo quarto passano avanti 10-7 con un calcio e il td su lancio di Caleb Williams per DJ Moore. Si va al riposo sul 10-10 dopo un calcio di 32 yds di Mevis nella tormenta di neve. Il terzo quarto lascia tutto immutato, per cui il quarto quarto diventa decisivo. Si apre con una nuova corsa in meta di Kyren Williams per 5 yds e il 17-10 a 7:50 dalla fine. Chicago non punge, ma, proprio a 18 secondi dalla fine, succede l’incredibile, con il QB dei Bears che completa un lancio clamoroso quasi da metà campo con la difesa dei Rams che perde Kmet quando sembrava già finito il match. Si va, quindi, all’overtime. Chicago ha una chance di portarsi in raggio da field goal, ma Caleb Williams sparacchia il terzo intercetto di giornata e, di conseguenza, sono i Rams a provarci. Mevis ha la chance dalle 42 yds e non sbaglia. Stafford e compagnia vanno al Championship.