NFL, Championship Round play-offs: programma completo, tv e streaming fino al Super Bowl

Siamo giunti ormai ufficialmente ad un passo dal Super Bowl. L’edizione numero 60 dell’attesissimo atto conclusivo della NFL, che si svolgerà al Levi’s Stadium di Santa Clara (San Francisco, California) nella notte tra l’8 ed il 9 febbraio, attende solo di sapere quali saranno le due squadre che ne saranno protagoniste. Manca un solo turno, quello decisivo.

Scopriremo quali saranno le due rivali che si contenderanno il Lombardi Trophy al termine del Championship Round che andrà in scena nel corso di questo fine settimana. Domenica 25 gennaio, infatti, si inizierà con il match che deciderà la AFC. I Denver Broncos #1 ospiteranno i New England Patriots #2 alle ore 21.00 italiane in una sfida che si annuncia assolutamente equilibrata e senza una squadra favorita. La formazione del Colorado ha perso il suo QB Bo Nix per una frattura alla caviglia e, questo infortunio, rischia di far pendere l’ago della bilancia verso Maye e compagni.

Quando in Italia sarà già il 26 gennaio, alle ore 00.30, invece, sarà la volta della NFC. I Seattle Seahawks #1 ospiteranno i rivali della NFC West, i Los Angeles Rams, in una sfida che metterà di fronte la migliore difesa della Lega, quella della squadra di casa, contro l’attacco atomico dei californiani, condotto da Matthew Stafford. Il Lumed Field sarà una bolgia, come consuetudine, ma i Rams hanno dimostrato di poter andare a vincere su tutti i campi, come già successo a Philadelphia e Chicago.

Come seguire i match in tv? I due Championships non avranno copertura tv. Si potranno seguire in diretta esclusiva in streaming su DAZN. Il Super Bowl, a sua volta, sarà in streaming su DAZN. Per il momento non ci sono ancora ufficialità su eventuali trasmissioni in diretta tv (in chiaro o a pagamento) che, solitamente, vengono comunicati nei giorni precedenti.

PROGRAMMA CHAMPIONSHIP ROUND NFL 2026 (orari italiani)

Domenica 25 gennaio

Ore 21.00 AFC – Denver Broncos-New England Patriots – diretta in streaming su DAZN

Lunedì 26 gennaio

Ore 00.30 NFC – Seattle Seahawks-Los Angeles Rams – diretta in streaming su DAZN

PROGRAMMA SUPER BOWL

Lunedì 9 febbraio

Ore 00.30 Vincente Championship AFC-Vincente Championship NFC – diretta in streaming su DAZN