NBA, i risultati della notte. Vincono i Clippers e perdono i Lakers. Successo di Philadelphia, cade Boston

Sono sei le partite della notte NBA. Continua il momento negativo dei Los Angeles Lakers, che subiscono la terza sconfitta consecutiva e perdono male sul campo di Sacramento. Finisce 124-112 per i Kings, trascinati da un DeMar DeRozanda 32 punti e dall’ex Malik Monk, che firma 26 punti dalla panchina. Ai Lakers non è bastato un Luka Doncic da 42 punti, 8 assist e 7 rimbalzi, mentre LeBron James mette a referto 22 punti.

Un canestro di Pascal Siakam a sei secondi dalla fine regala la vittoria agli Indiana Pacers contro i Boston Celtics per 98-96. Finale davvero concitato dove il camerunense trova giocate importanti sia in difesa sia in attacco, chiudendo alla fine con 21 punti e 8 rimbalzi, mentre Boston sbaglia il tiro della vittoria con Derrick White e ai Celtics non bastano i 23 punti di Payton Pritchard.

I Philadelphia 76ers si prendono subito la rivincita e nel back-to-back con i Toronto Raptors questa volta sono loro a vincere. Dopo la sconfitta di misura della sera precedente, questa volta i Sixers vincono 115-102 grazie ad un primo quarto da 45-28 e mettendo in ghiaccio il successo già all’intervallo, visto il +29. Tyrese Maxey firma 33 punti e Joel Embiid si unisce con 27 punti, mentre dall’altra parte il migliore è Brandon Ingram con 17 punti e 10 rimbalzi.

I Lakers perdono, mentre i Clippers vincono ed è anche la terza vittoria consecutiva per l’altra squadra di Los Angeles. Finisce 117-109 contro gli Charlotte Hornets per i Clippers, trascinati dalla coppia James Harden e Kawhi Leonard. Il primo chiude con una doppia doppia da 32 punti e 10 assist, mentre il secondo segna 35 punti. Per gli ospiti il migliore è LaMelo Ball con 25 punti.

Cooper Flagg firma 27 punti e guida Dallas al successo 113-105 contro i Brooklyn Nets. I Mavs sono trascinati dalla scelta numero uno dell’ultimo draft ed hanno anche 18 punti dalla panchina di Klay Thompson. Per i Nets ci sono 28 punti di Michael Porter Jr. Sconfitta a sorpresa in casa dei Cleveland Cavaliers, che perdono 123-112 contro i gli Utah Jazz. Keyonte George (32 punti) e Lauri Markkanen (28 punti e 12 rimbalzi) trascinano gli ospiti al successo, con i Cavs che hanno in Darius Garland il migliore con 23 punti.

RISULTATI NBA 2026 (13 GENNAIO)

Cleveland Cavaliers – Utah Jazz 112-123

Indiana Pacers – Boston Celtics 98-96

Toronto Raptors – Philadelphia 76ers 102-115

Dallas Mavericks – Brooklyn Nets 113-105

Sacramento Kings – Los Angeles Lakers 124-112

Los Angeles Clippers – Charlotte Hornets 117-109