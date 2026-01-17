NBA, i risultati della notte. Quinta di fila per i Clippers, vittorie di Cleveland e Houston

Sono sei le partite della notte NBA. Continua il momento positivo dei Los Angeles Clippers, che trovano il quinto successo consecutivo, vincendo dopo un tempo supplementare sul campo dei Toronto Raptors per 121-117. Protagonista del successo è senza alcun dubbio James Harden, che mette a referto una doppia doppia da 31 punti e 10 assist, guidando prima la rimonta nel finale di partita e poi segnando i canestri decisivi nell’overtime. A Toronto non bastano i 24 punti di Scottie Barnes.

Seconda sfida nel giro di pochi giorni e seconda vittoria dei Cleveland Cavaliers, che stavolta si impongono in trasferta contro i Philadelphia 76ers. I Cavs vincono 117-115 con un ultimo quarto da 33-24 ed un finale concitatissimo dove a decidere è una schiacciata di Evan Mobley a 4 secondi dalla fine sull’assist di un clamoroso Jaylon Tyson, che firma il suo career high con 39 punti; mentre per Philadelphia il migliore è Joel Embiid con 33 punti.

Scontro d’alta classifica e tra due pretendenti alla finale della Western Conference tra Houston e Minnesota. Vincono i Rockets davanti ai loro tifosi per 110-105, trascinati da un Kevin Durant da 39 punti e 7 assist, ma anche da un Alperen Sengun, che chiude con una doppia doppia da 25 punti e 14 rimbalzi. Minnesota, che è sempre senza Anthony Edwards, ha avuto un Julius Randle da 39 punti.

Aspettando ancora l’esordio di Trae Young, gli Washington Wizards cadono sul campo dei Sacramento Kings per 128-115. I Kings hanno visto il ritorno in campo di Domantas Sabonis (13 punti in 21 minuti dalla panchina) e sono stati guidati da un Russell Westbrook da 26 punti. Vincono anche per i Brooklyn Nets, che battono 112-109 i Chicago Bulls, a cui non basta rimontare 17 punti di svantaggio, venendo punito da un canestro di Michael Porter Jr (26 punti) e dalla successiva palla persa nel possesso finale. In chiusura il successo degli Indiana Pacers per 127-119 sui New Orleans Pelicans con 29 punti di Jay Huff, al suo massimo in carriera in NBA.

RISULTATI NBA 2026 (17 GENNAIO)

Indiana Pacers – New Orleans Pelicans 127-119

Philadelphia 76ers – Cleveland Cavaliers 117-119

Brooklyn Nets – Chicago Bulls 112-109

Toronto Raptors – Los Angeles Clippers 117-121 d.t.s

Houston Rockets – Minnesota Timberwolves 110-105

Sacramento Kings – Washington Wizards 128-115