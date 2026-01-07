NBA, i risultati della notte. James e Doncic trascinano i Lakers, cadono gli Spurs

Sono sei le partite della notte NBA. Diventano tre le vittorie consecutive per i Los Angeles Lakers, che superano 111-103 i New Orleans Pelicans. Decisivo un ultimo quarto da 32-17 in favore della squadra di J.J Redick, trascinata dai soliti due, che combinano insieme 60 punti. LeBron James mette a referto 30 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, mentre Luka Doncic chiude con una doppia doppia da 30 punti e 10 assist. A New Orleans non è bastato un Trey Murphy III da 42 punti, al suo massimo in carriera in NBA.

Cadono i San Antonio Spurs e lo fanno di misura sul campo dei Memphis Grizzlies, che si impongono per 106-105 con il canestro decisivo di Cam Spencer. Proprio il giocatore scelto al secondo giro nel Draft 2024 è stato il migliore con 21 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, oltre ad un Jaren Jackson Jr. da 21 punti e 9 rimbalzi. Per gli Spurs torna Victor Wembanyama, che parte ancora dalla panchina e gioca 21 minuti, segnando 30 punti con rimbalzi e 3 assist.

Vittoria agevole dei Minnesota Timberwolves, che superano 122-94 i Miami Heat, dominando nel secondo tempo con un terzo quarto da 32-23 ed un ultimo da 29-17. Anthony Edwards è il migliore con 26 punti, mentre chiudono in doppia doppia Julius Randle (15 punti e 11 rimbalzi) e Rudy Gobert (13 punti e 16 rimbazli). Per Miami ci sono 21 punti di Norman Powell e 17 di Tyler Herro dalla panchina.

Nonostante l’assenza di Donovan Mitchell, i Cleveland Cavaliers vincono 120-116 sul campo degli Indiana Pacers e lo fanno rimontando nell’ultimo quarto, chiuso con un parziale di 36-23. A trascinare i Cavs ci pensa Darius Garland con 29 punti, mentre per Indiana il migliore è Pascal Siakam con 22 punti.

Vincono anche gli Washington Wizards, che si impongono per 120-112 contro gli Orlando Magic grazie ai 27 punti di CJ McCollum e ai 23 di Alex Sarr. Vittoria di misura dei Dallas Mavericks, che superano 100-98 i Sacramento Kings con un Cooper Flagg da 20 punti ed un Anthony Davis da 19 punti e 16 rimbalzi.

RISULTATI NBA 2026 (7 GENNAIO)

