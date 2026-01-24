NBA, i risultati della notte. Cadono Detroit e OKC, vittorie di Houston e Boston

Sono otto le partite di una notte NBA dove cadono entrambe le squadre al numero uno di Eastern e Western Conference. I Detroit Pistons cedono in casa 104-111 agli Houston Rockets, che ribaltano il match con un terzo quarto da 34-20. A trascinare i Rockets ci pensa Kevin Durant, che mette a referto 32 punti, mentre a Detroit non bastano i 18 punti di Jalen Duren.

Oltre a Detroit, vengono sconfitti a sorpresa gli Oklahoma City Thunder. Nel remake della finale dello scorso anno, gli Indiana Pacers si impongono per 117-114 grazie ai 26 punti di Jarace Walker e ai 21 di Pascal Siakam. Per OKC gli ultimi due mesi sono stati decisamente altalenanti e non sono bastati i 47 punti del solito Shai Gilgeous Alexander e la doppia doppia da 25 punti e 13 rimbalzi di Chet Holmgren.

Ci sono voluti addirittura due tempi supplementari ai Boston Celtics per avere la meglio dei Brooklyn Nets per 130-126. Il protagonista della partita è senza alcun dubbio Jaylen Brown, che mette a referto una tripla doppia da 27 punti, 12 assist e 10 rimbalzi, mentre per i Nets il migliore è Michael Porter Jr con 30 punti. Restando sempre nella Eastern Conference, successo dei Cleveland Cavaliers per 123-118 contro i Sacramento Kings grazie ai 33 punti di Donovan Mitchell e ad una doppia doppia sontuosa di Evan Mobley da 29 punti e 13 rimbalzi.

Vittoria di misura dei Denver Nuggets, sempre privi di Nikola Jokic e con anche Jamal Murray fermato dall’influenza, che espugnano il campo dei Milwaukee Bucks per 102-100 con 20 punti di Julian Strawther. Ai Bucks non basta un Giannis Antetokounmpo, sempre sotto ampissime voci di mercato, da 22 punti e 13 rimbalzi.

I 36 punti di Sadiq Bey e la doppia doppia di Zion Williamson (24 punti e 11 rimbalzi) spingono i New Orleans Pelicans alla vittoria contro i Memphis Grizzlies per 133-127. Bella vittoria degli Atlanta Hawks, che superano 110-103 i Phoenix Suns con Jalen Johnson che sfiora la tripla doppia (23 punti, 18 rimbalzi e 9 assist). In chiusura il netto successo dei Toronto Raptors sul campo dei Portland Trail Blazers per 110-98 con 22 punti del georgiano Sandro Mamukelashvili

RISULTATI NBA 2026 (24 GENNAIO)

Detroit Pistons – Houston Rockets 104-111

Atlanta Hawks – Phoenix Suns 110-103

Brooklyn Nets – Boston Celtics 126-130 d.t.s

Cleveland Cavaliers – Sacramento Kings 123-118

Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans 127-133

Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers 114-117

Milwaukee Bucks – Denver Nuggets 100-102

Portland Trail Blazers – Toronto Raptors 98-110