NBA, i risultati della notte. Bene Fontecchio, vittorie di Lakers e Houston

Sono sette le partite della notte NBA. Ancora una buonissima prestazione dalla panchina di Simone Fontecchio, che dà il suo contributo nella vittoria dei Miami Heat sul campo dei Sacramento Kings per 130-117. Il giocatore italiano ha chiuso con 15 punti e 7 rimbalzi in 19 minuti di utilizzo, con Miami trascinata anche dai 25 punti di Bam Adebayo e dai 22 di Norman Powell.

Con una clamorosa tripla doppia da 38 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, Luka Doncic trascina i Los Angeles Lakers alla vittoria sui Denver Nuggets per 115-107. Dopo un pessimo primo tempo, chiuso sotto di quattordici punti, i Lakers subendo solo 36 punti nei successivi due quarti. LeBron James chiude con 19 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, mentre a Denver, sempre con tantissimi assenti (su tutti Nikola Jokic) non basta un Jamal Murray da 28 punti e 11 assist.

Gli Houston Rockets ribaltano nell’ultimo quarto i San Antonio Spurs e si prendono una vittoria decisamente importante. Finisce 111-106 con il parziale dell’ultima frazione che dice 29-14 per Houston, guidata soprattutto da un Alperen Sengun, che sfiora la tripla doppia (20 punti, 13 rimbalzi e 9 assist). Per San Antonio il migliore è Justin Champagnie con 27 punti, mentre Victor Wembanyama chiude con 14 punti e 10 rimbalzi.

Un Devin Booker da 27 punti e soprattutto una strepitosa panchina (66 punti) trascinano i Phoenix Suns al successo sui Philadelphia 76ers per 116-110, con i Sixers a cui non bastano i 25 punti del rookie VJ Edgecombe. Keyonte George firma il suo massimo in carriera (43 punti) nel successo di Utah contro Minnesota per 127-110. Per i Jazz da segnalare anche la tripla doppia di Jusuf Nurkic (16 punti, 18 rimbalzi e 10 assist), mentre ai T’Wolves non bastano i 38 punti di Anthony Edwards.

Altra grande prova della serata è quella di Immanuel Quickley, che mette a referto 40 punti e 10 assist nella vittoria dei Toronto Raptors sul campo dei Golden State Warriors per 145-127. Si ferma poi la striscia di vittorie consecutive dei Los Angeles Clippers, che cadono malamente sul campo dei Chicago Bulls per 138-110, con i padroni di casa trascinati dai 27 punti di Coby White.

RISULTATI NBA 2026 (21 GENNAIO)

