NBA, i risultati della notte (8 gennaio): Curry batte Antetokounmpo, brividi Thunder, Raptors e Magic

12 partite, due supplementari, vari big match, tante emozioni e diverse performance da ricordare: questa è la notte NBA che si è consumata tra i parquet degli USA, dove cambia per il momento poco nella classifica delle due Conference anche se non è questo quel tipo di momento in cui tutto può realmente cambiare: per quello si dovrà attendere marzo.

Gli Charlotte Hornets (13-24) devono cedere in volata ai Toronto Raptors (23-15) perché ci pensa Immanuel Quickley a sigillare una notte da 21 punti con la tripla che vale la vittoria sulla sirena. 28 anche di RJ Barrett, per gli Hornets 12 dalla panchina di Collin Sexton. Molti meno problemi per i Toronto Raptors (28-9), che sconfiggono i Chicago Bulls (17-20) per 108-93 con 31 punti di Isaiah Stewart e 15 assist di Daniss Jenkins. Per i Bulls 24 dalla panchina di Ayo Dosunmu e 20 a testa di Nikola Vucevic (16 rimbalzi) e Matas Buzelis.

Bene anche i Philadelphia 76ers (20-15), che passano sui Washington Wizards (10-31) per 131-110 con tutto il quintetto in doppia cifra e Joel Embiid a quota 28 contro i 20 di Tre Johnson. Il vero colpo, però, si può dire che lo piazzino i Denver Nuggets (25-13), che privi di Nikola Jokic (rientro in zona All Star Game?) vincono fuori casa contro i Boston Celtics (23-13) per 110-114 con 30 punti di Peyton Watson e 22 con 17 assist di Jamal Murray. Per i Celtics 33 di Jaylen Brown.

117-100 per gli Atlanta Hawks (18-21) sui New Orleans Pelicans (8-31), alla nona sconfitta di fila. Sette in doppia cifra, Zaccharie Risacher scrive 25 da una parte, Zion Williamson 22 dall’altra. Molto maggiori le emozioni della vittoria degli Orlando Magic (21-17) sui Brooklyn Nets (11-23) per 103-104 all’overtime. Michael Porter Jr. è sontuoso con 34 punti, ma ride per ultimo Paolo Banchero, che piazza la tripla della vittoria a impreziosire la performance da 30 punti e 14 rimbalzi.

Ottima giornata per i New York Knicks (24-13), che battono i Los Angeles Clippers (13-23) per 123-111 mandando tre uomini oltre quota 20 punti: Jalen Brunson (26), OJ Anunoby (20) e Kar-Anthony Towns (20 con 11 rimbalzi). Dall’altra parte, oltre il quartetto Leonard-Harden-Zubac-Collins, poco c’è. Netto il 98-117 dei Phoenix Suns (22-15) sui Memphis Grizzlies (16-21): tanta panchina a supporto di Dillon Brooks che ne mette 21. Per i Grizzlies 19 di Jaren Jackson Jr. non sono evidentemente sufficienti.

Anche gli Oklahoma City Thunder (31-7) sono costretti al supplementare, ma alla fine battono gli Utah Jazz (12-24) per 129-125. Anzi, ad arraffare la prosecuzione è Shai Gilgeous-Alexander sulla sirena, pochi minuti prima di terminare la propria notte a quota 46 punti, che è il massimo stagionale dell’uomo di punta dei Thunder. Per i Jazz 29 con 13 rimbalzi di Lauri Markkanen e 25 di Keyonte George. I San Antonio Spurs (26-11) dispongono abbastanza facilmente dei Los Angeles Lakers (23-12) per 107-91 sfruttando i 27 dalla panchina di Keldon Johnson e i 16 con 14 rimbalzi di Victor Wembanyama. Annullata così l’utilità della tripla doppia (38-10-10) di Luka Doncic.

L’altro grande duello della notte, quello interno al match tra Golden State Warriors (20-18) e Milwaukee Bucks (16-21) lo vince Steph Curry, che all’interno del 120-113 realizza 31 punti con 6 rimbalzi e 7 assist contro i 34-10-15 di Giannis Antetokounmpo. Nei fatti, però, l’eroe neanche tanto oscuro della partita è De’Anthony Melton con 22 punti. Infine, i Portland Trail Blazers (18-20) battono gli Houston Rockets (22-12) per 103-102 con 41 punti di Deni Avdija, ma devono aspettare che i 37 di Kevin Durant non diventino 39, nel senso che sbaglia il tiro che vale il successo ai texani.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

