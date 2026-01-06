NBA, i risultati della notte (6 gennaio): Kevin Durant match-winner per i Rockets sui Suns, Thunder ko in casa

Una lunga notte quella completata da poche ore in NBA, con ben otto partite andate in scena per la regular season 2025-2026: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, dove non sono mancate come sempre le grandi emozioni.

Netta vittoria casalinga dei Detroit Pistons (27-9) sui New York Knicks (23-13) per 125-90 con 29 punti e 13 assist di Cade Cunningham – 25 punti di Jalen Brunson tra le fila dei Knicks. Affermazione interna anche per i Boston Celtics (23-12) contro i Chicago Bulls (17-19) per 115-101 grazie ai 27 punti di Anfernee Simons entrato dalla panchina e ai 21 punti di Payton Pritchard, con Neemia Queta che piazza una doppia doppia (13 punti e 13 rimbalzi) – 26 punti di Matas Buzelis per i Bulls. Rispettano il fattore campo i Toronto Raptors (22-15) contro gli Atlanta Hawks (17-21) col punteggio di 118-100: Scottie Barnes sfiora la tripla doppia (18 punti, 8 rimbalzi e 10 assist), con Brandon Ingram che mette a referto 19 punti e 9 rimbalzi – 17 punti e 12 rimbalzi per Onyeka Okongwu top scorer degli Hawks.

Gli Houston Rockets (22-11) piegano la resistenza dei Phoenix Suns (21-15) per 100-97 grazie alla tripla sulla sirena finale dell’ex Kevin Durant, con il fuoriclasse ora ai Rockets che ha messo a referto 26 punti e 10 rimbalzi – 17 punti equamente divisi per Jabari Smith Jr. e Amen Thompson per i texani, con Devin Booker autore di 27 punti che non bastano ai Suns ad evitare il ko. I Charlotte Hornets (13-23) sorprendono a domicilio gli Oklahoma City Thunder (30-7) per 97-124 grazie soprattutto al secondo quarto da 17-34 che ha indirizzato la partita sui binari giusti, con 28 punti di Brandon Miller e 16 punti di LaMelo Ball decisivi per Charlotte – 21 punti di Shai Gilgeous-Alexander tra i campioni in carica. Serve un overtime ai Denver Nuggets (24-12) per prevalere sui Philadelphia 76ers (19-15) per 124-125: vista l’assenza pesante di Nikola Jokic ci pensa Jalen Pickett a caricarsi la squadra sulle palle con 29 punti al pari di Peyton Watson (26 punti), con Joel Embiid ultimo ad arrendersi per i 76ers (32 punti e 10 rimbalzi) insieme a Tyrese Maxey (28 punti).

Vittoria di misura dei Los Angeles Clippers (13-22) sui Golden State Warriors (19-18) per 103-102 con 24 punti e 12 rimbalzi di un sempre efficace Kawhi Leonard, con 20 punti di Kobe Sanders e 18 punti di John Collins – doppia doppia per Ivica Zubac (10 punti e 11 rimbalzi), con Steph Curry che segna 27 punti ma non bastano a ribaltare l’inerzia per Golden State insieme ai 24 punti di Jimmy Butler III. Nel match che chiudeva la lunga notte NBA i Portland Trail Blazers (17-20) battono gli Utah Jazz (12-23) per 137-117: decisivi i 33 punti di Deni Avidija e i 29 punti di Shaedon Sharpe, con Donovan Clingan autore di una doppia doppia da 12 punti e 17 rimbalzi – 22 punti di Lauri Markkanen e doppia doppia di Jusif Nurkic (21 punti e 12 rimbalzi) tra le fila dei Jazz.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-New York Knicks 121-90

Boston Celtics-Chicago Bulls 115-101

Toronto Raptors-Atlanta Hawks 118-100

Houston Rockets-Phoenix Suns 100-97

Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets 97-124

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets 124-125 dTs

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors 103-102

Portland Trail Blazers-Utah Jazz 137-117