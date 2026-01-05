NBA, i risultati della notte (5 gennaio): Oklahoma City cade sulla sirena, Doncic trascina i Lakers

Sono stati otto i match di NBA disputati tra la sera di ieri e questa notte, una notte segnata dal colpo allo scadere che condanna Oklahoma City sul parquet di Phoenix e dalla grande rimonta dei Lakers, guidati da uno straordinario Luka Doncic. Tra canestri decisivi, parziali devastanti e prestazioni individuali di altissimo livello, spiccano il buzzer beater di Devin Booker contro i Thunder, miglior record della lega, e i 36 punti di Doncic che firmano il successo di Los Angeles su Memphis.

Nonostante le assenze, Detroit passa a Cleveland 114-110 grazie ai 27 punti di Cade Cunningham e ai 25 di Daniss Jenkins, devastante con 21 punti nel solo secondo quarto. I Pistons resistono al rientro dei Cavs, trascinati dai 30 di Donovan Mitchell, e spezzano una lunga striscia negativa alla Rocket Arena. Decisivi nel finale il tap-in di Ausar Thompson e i liberi di Jenkins, con Detroit perfetta dalla lunetta (21/21). Orlando si conferma bestia nera di Indiana: i Magic superano i Pacers 135-127 infliggendo loro la dodicesima sconfitta consecutiva. Trascinati dai 31 punti di Desmond Bane e dalla doppia doppia di Paolo Banchero (28 punti e 12 rimbalzi), i padroni di casa resistono al tentativo di rimonta guidato da Pascal Siakam, autore di 34 punti. Decisivo nel finale il break di Orlando dopo il momentaneo sorpasso Pacers nel quarto periodo. Al Barclays Center i Brooklyn Nets superano i Denver Nuggets 127-115, trascinati da un grande Michael Porter Jr., che contro la sua ex squadra firma 27 punti, 11 rimbalzi e 5 assist. La partita si decide nel terzo quarto, quando Brooklyn piazza un parziale devastante da 41 punti con 7/9 da tre, volando sul +16. A Denver non bastano i 27 punti e le 16 assist di Jamal Murray, mentre i Nuggets, ancora senza Jokic, incassano la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare.

I Minnesota Timberwolves travolgono i Washington Wizards 141-115 trascinati dai 35 punti di un incontenibile Anthony Edwards. Julius Randle ne aggiunge 22 e Rudy Gobert firma una doppia doppia da 18 punti e 14 rimbalzi, dominando l’area. Gara indirizzata già nel primo tempo e chiusa definitivamente nel terzo quarto, con Minnesota capace di toccare anche il +37 finale. Miami travolge New Orleans 125-106 trascinata da uno straordinario Norman Powell, che firma 34 punti con un career-high di nove triple. La gara si decide nel terzo quarto, quando gli Heat scappano via con un parziale di 21-2, spegnendo ogni tentativo di rimonta dei Pelicans. Inutili i 27 punti di Trey Murphy III, mentre Zion Williamson resta a secco nella ripresa e New Orleans incassa la settima sconfitta consecutiva. Per Simone Fontecchio solo 60” in campo. Colpo allo scadere al Footprint Center, dove Devin Booker firma il canestro decisivo a 0.7 secondi dalla fine e regala ai Phoenix Suns il successo per 108-105 contro gli Oklahoma City Thunder, miglior record NBA. I Suns, sotto anche di 18 punti nel secondo quarto, rimontano grazie a un grande Jordan Goodwin (26 punti, 8 triple) e resistono al ritorno finale di OKC. Inutile il tentativo sulla sirena di Ajay Mitchell, mentre a Oklahoma City non bastano i 25 punti di Shai Gilgeous-Alexander.

Trascinati da un dominante Giannis Antetokounmpo, autore di 37 punti e 11 rimbalzi, i Milwaukee Bucks superano Sacramento 115-98 in trasferta. Dopo aver preso il largo già nel secondo quarto, Milwaukee respinge il tentativo di rimonta dei Kings nel terzo periodo con un parziale decisivo. Ai padroni di casa non bastano i 21 punti di Westbrook e il rientro di LaVine, mentre i Bucks centrano la quinta vittoria nelle ultime sette gare. I Los Angeles Lakers rimontano e battono i Memphis Grizzlies 120-114, trascinati da un monumentale Luka Doncic da 36 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, con LeBron James a supporto (26 punti e 10 assist). Sotto di 11 nel terzo quarto, i gialloviola cambiano marcia nell’ultimo periodo, trovando il sorpasso definitivo con una serie di canestri chiave di Doncic. Memphis, priva ancora di Ja Morant, incassa la quarta sconfitta consecutiva nonostante i 23 punti di Wells.

RISULTATI NBA 2025-2026 (5 GENNAIO)

Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons 110-114

Orlando Magic – Indiana Pacers 135-127

Brooklyn Nets – Denver Nuggets 127-115

Washington Wizards – Minnesota Timberwolves 115-141

Miami Heat – New Orleans Pelicans 125-106

Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder 108-105

Sacramento Kings – Milwaukee Bucks 98-115

Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies 120-114