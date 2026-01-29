Basket
NBA, i risultati della notte (29 gennaio): Fontecchio ne fa 23 ma non bastano agli Heat
Una lunga notte quella completata da poche ore in NBA, con ben nove partite andate in scena per la regular season 2025-2026 dove è sceso in campo anche il nostro Simone Fontecchio con i Miami Heat: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano con risultati e migliori marcatori.
I Cleveland Cavaliers (29-20) rispettano il fattore campo contro i Los Angeles Lakers (28-18) per 129-99 con 25 punti di Donovan Mitchell e 17 di Jaylon Tyson – 29 punti di Luka Doncic e 11 di LeBron James. Successo casalingo anche per gli Indiana Pacers (12-36) contro i Chicago Bulls (23-24) per 113-110: 20 punti di Pascal Siakam e 18 di Andrew Nembhard decisivi, con 25 punti di Nikola Vucevic e 20 di Matas Buzelis tra gli ospiti. Blitz esterno degli Atlanta Hawks (24-25) sui Boston Celtics (29-18) col punteggio di 106-117 grazie alla doppia doppia di Jalen Johnson (19 punti e 14 rimbalzi) e ai 21 punti di Nickeil Alexander-Walker, con 21 punti di Jaylen Brown tra i padroni di casa.
Affermazione fuori casa per gli Orlando Magic (24-22) contro i Miami Heat (25-23) per 124-133 con la doppia doppiadi Paolo Banchero (31 punti e 12 rimbalzi) e 26 punti di Anthony Black – 21 punti e 12 rimbalzi di Bam Adebayo e 22 punti di Norman Powell per gli Heat, con Simone Fontecchio che piazza ben 23 punti in 19’ sul parquet entrando dalla panchina ma non bastano ad evitare il ko. I New York Knicks (29-18) espugnano Toronto battendo i Raptors (29-20) col punteggio di 92-119: Mikal Bridges trascina i suoi con 30 punti al pari di Og Anunoby (26 punti), con 8 punti e 22 rimbalzi di Karl-Anthony Towns – Brandon Ingram top scorer per i canadesi con 27 punti. I Charlotte Hornets (20-28) prevalgono sui Memphis Grizzlies (18-27) per 97-112 grazie alla doppia doppia di Moussa Diabaté (18 punti e 19 rimbalzi) e ai 26 punti di Brandon Miller, con 26 punti di Jaren Jackson Jr. tra le fila dei Grizzlies.
Colpo esterno dei Minnesota Timberwolves (29-19) sui Dallas Mavericks (19-28) col punteggio di 105-118: Julius Randle top scorer con 31 punti al pari di Anthony Edwards (20 punti), con 23 punti di Naz Reid subentrato dalla panchina – 21 punti di P.J. Washington per i ‘Mavs’. I Golden State Warriors (27-22) vincono sugli Utah Jazz (15-33) per 124-140 con 27 punti di un sempre efficace Steph Curry e 26 punti di Moses Moody – 22 punti di Brice Sensabaugh per i Jazz non partendo dal quintetto. Nel match che chiudeva la lunga notte NBA i San Antonio Spurs (32-15) piegano la resistenza degli Houston Rockets (28-17) per 99-111: Victor Wembanyama ancora decisivo con una doppia doppia da 28 punti e 16 rimbalzi, con 18 punti di De’Aaron Fox – 25 punti di Amen Thompson e 24 di Kevin Durant ultimi ad arrendersi per i Rockets.
I RISULTATI DELLA NOTTE NBA
Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers 129-99
Indiana Pacers-Chicago Bulls 113-110
Boston Celtics-Atlanta Hawks 106-117
Miami Heat-Orlando Magic 124-133
Toronto Raptors-New York Knicks 92-119
Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets 97-112
Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves 105-118
Utah Jazz-Golden State Warriors 124-140
Houston Rockets-San Antonio Spurs 99-111