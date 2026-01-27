NBA, i risultati della notte (27 gennaio): Minnesota rialza la testa, Mitchell ne fa 45 per i Cavs

Si sono disputati sette match dell’NBA tra ieri sera e questa notte e questa notte e a prendersi la scena sono soprattutto i Timberwolves, che travolgono Golden State 108-83 interrompendo una striscia di cinque sconfitte grazie al dominio sotto canestro di Gobert (15 punti, 17 rimbalzi) e al parziale di 21-4 che spacca la gara prima dell’intervallo. Una vittoria netta in una sfida priva di stelle — fuori Curry, Green ed Edwards — che rilancia Minnesota, mentre nel resto del programma spiccano il colpo di Atlanta su Indiana, il +37 di Charlotte su Philadelphia e l’esplosione da 45 punti di Mitchell nel successo di Cleveland.

Atlanta ribalta Indiana nella ripresa e vince 132-116 trascinata dai 23 punti di CJ McCollum. Gli Hawks cambiano marcia con un parziale di 17-0 tra terzo e quarto periodo, passando dal -7 al +10 con la tripla dall’angolo di Kennard che vale il 102-92. Bene anche Daniels (22 punti e 9 assist) e Alexander-Walker (21), mentre ai Pacers non bastano i 26 di Siakam dopo essere stati avanti anche di 15. Per Atlanta è la terza vittoria consecutiva. Charlotte travolge Philadelphia 130-93 prendendo addirittura 50 punti di vantaggio per la seconda volta nel mese, trascinata dai 30 punti di Brandon Miller e con tutti i cinque titolari in doppia cifra. Dopo il 28-22 del primo quarto, gli Hornets spaccano la gara con un devastante 81-37 nei due periodi centrali, volando sul 109-59. Ai 76ers non bastano i 17 di Oubre Jr. e i 16 di McCain, mentre Tyrese Maxey resta a un minimo stagionale di 6 punti. Per Charlotte è la terza vittoria di fila, la prima striscia positiva della stagione.

Donovan Mitchell esplode per 45 punti e trascina Cleveland al successo su Orlando 114-98, firmando la quarta vittoria consecutiva dei Cavaliers. La guardia chiude con 15/25 al tiro e 5 triple, mentre Evan Mobley aggiunge 20 punti e 9 rimbalzi per una squadra che sale a 28-20, miglior bilancio stagionale. Orlando parte forte e tocca il +11 nel secondo quarto, ma subisce il rientro dei Cavs prima dell’intervallo e cede nel finale nonostante i 37 punti e 10 rimbalzi di Paolo Banchero. Cleveland chiude con un parziale di 8-2 che vale il massimo vantaggio e il sigillo sul match. Boston piega Portland 102-94 trascinata da un Payton Pritchard da 23 punti, con due canestri allo scadere che chiudono primo quarto e primo tempo, e dai 20 di Jaylen Brown. I Celtics volano anche a +23, ma i Blazers rientrano fino al -5 nel finale prima della tripla decisiva di Derrick White (18) e della sua palla rubata. A Portland non bastano i 19 di Jerami Grant e i 15 rimbalzi di Donovan Clingan. Houston piazza l’allungo decisivo nell’ultimo quarto e supera Memphis 108-99, trascinata dai 33 punti a testa di Alperen Sengun e Kevin Durant. I Rockets, sotto di un punto a inizio quarto periodo, cambiano marcia con un parziale di 21-9 che indirizza la gara e vale la quinta vittoria nelle ultime sei uscite. Ottima prova anche di Sengun al tiro (15/17 dal campo), mentre per i Grizzlies — privi di Ja Morant — non bastano i 17 punti ciascuno di Jaren Jackson Jr. e Santi Aldama, nella terza sconfitta consecutiva.

Luka Doncic trascina i Lakers al successo sul campo dei Bulls: 46 punti, 11 assist e 7 rimbalzi nel 129-118 finale a Chicago. Los Angeles scappa con un grande parziale tra primo e secondo quarto e resiste al rientro dei padroni di casa, guidati dai 23 punti di Coby White. Decisivo il terzo periodo dello sloveno, autore di 20 punti, mentre LeBron James chiude con 24 e Rui Hachimura con 23, con i gialloviola al 56% dal campo. I Timberwolves travolgono Golden State 108-83 e interrompono una striscia di cinque sconfitte in una gara povera di stelle: fuori Curry e Green per i Warriors, riposo anche per Edwards. Decisivo Rudy Gobert con 15 punti e 17 rimbalzi, mentre Randle (18) e Hyland (17) guidano l’attacco di Minnesota. Dopo un avvio difficile, i padroni di casa cambiano ritmo con un parziale di 21-4 a fine secondo quarto che vale il 53-38 all’intervallo. Warriors gelidi dall’arco (9/39, 23.1%), con Post miglior realizzatore a quota 13.

RISULTATI NBA 2025-2026 (27 GENNAIO)

Atlanta Hawks – Indiana Pacers 132-116

Charlotte Hornets – Philadelphia 76ers 130-93

Cleveland Cavaliers – Orlando Magic 114-98

Boston Celtics – Portland Trail Blazers 102-94

Chicago Bulls – Los Angeles Lakers 118-129

Houston Rockets – Memphis Grizzlies 108-99

Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors 108-83