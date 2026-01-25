NBA, i risultati della notte (25 gennaio). Brunson trascina i Knicks, bene Fontecchio nella vittoria Heat

Sei le partite giocate in una rilevante notte NBA, con quattro di tali incontri che si risolvono sul filo di lana. Nondimeno, alcune sfide hanno significati che vanno ben al di là dei parquet a stelle e strisce, ma di questo si discorrerà nel tempo necessario a svelare quanto accaduto stanotte.

Charlotte Hornets (18-28) vittoriosi sui Washington Wizards (10-34): 19-115 il finale di un incontro rimasto sempre in mano ai padroni di casa, che pure se lo rischiano di lasciar scappare. Tre le doppie doppie con Brandon Miller a 21-11, LaMelo Ball a 20-11 (punti-assist) e Moussa Diabaté a 11-14. Dall’altra parte 26 di Tre Johnson e 24 di Alex Sarr. I New York Knicks (27-18) s’impongono in trasferta sui Philadephia 76ers (24-20): Jalen Brunson non si fa pregare e manda a bersaglio 31 punti in una partita stranissima, con un terzo quarto da 30-13 dei Knicks che, però, vengono quasi ripresi dai Sixers trascinati dai 38 e 11 rimbalzi di Joel Embiid.

I Cleveland Cavaliers (27-20) vincono abbastanza agilmente sugli Orlando Magic (23-21), ed è un 105-119 che viaggia sui 36 punti di Donovan Mitchell, mentre dall’altra parte i 27 di Paolo Banchero non aiutano in particolare misura nella fattispecie. Gran colpo dei Chicago Bulls (23-22), che battono i Boston Celtics (28-17) per 114-111. Nove giocatori nella rotazione, otto in doppia cifra, 22 di Coby White, tripla della vittoria di Kevin Huerter a un secondo dalla fine e tanto basta per far capire la notte dei Bulls. Per i Celtics 33 di Jaylen Brown e 21 dalla panchina di Anfernee Simons.

Notte di ritorno nella città che non avrebbe mai voluto lasciare per Luka Doncic: i Dallas Mavericks (19-27) non riescono però a fermare la corsa sua e dei Los Angeles Lakers (27-17), che passano per 110-116 con una quasi tripla doppia dello sloveno (33-8-11) e 17 punti tanto di LeBron James quanto, dalla panchina, di Rui Hachimura. Per i Mavericks 24 di Max Christie e 21 con 11 rimbalzi di Naji Marshall. Dominio nettissimo, invece, dei Miami Heat (24-22) sugli Utah Jazz (15-31): 116-147 il punteggio finale a Salt Lake City, con gli Heat che sfruttano 7 uomini in doppia cifra e Bam Adebayo a 26 punti e 15 rimbalzi. Bella prova di Simone Fontecchio, che in 23’50” prima aiuta a rimbalzo, poi contribuisce a chiudere la partita a favore dei suoi con 14 punti. Per i Jazz tripla doppia di Jusuf Nurkic (17-10-12), ma è tra i pochi lati positivi.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets-Washington Wizards 119-115

Philadelphia 76ers-New York Knicks 109-112

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers 105-119

Chicago Bulls-Boston Celtics 114-111

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 110-116

Utah Jazz-Miami Heat 116-147