NBA, i risultati della notte (20 gennaio): Harden ne fa 36 e trascina i Clippers, Wembanyama decisivo per gli Spurs

Ben nove sono le partite andate in scena per la NBA tra la serata italiana di ieri lunedì 19 gennaio e le prime ore di oggi martedì 20 gennaio, dove non sono mancate le grandi giocate da parte dei campioni: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

Blitz esterno dei Milwaukee Bucks (18-24) sugli Atlanta Hawks (20-25) per 110-112 grazie alla doppia doppia di Giannis Antetokounmpo (21 punti e 17 rimbalzi) e ai 19 punti di Bobby Portis entrato dalla panchina – 32 punti di Nickeil Alexander-Walker e 28 punti con 16 rimbalzi di Jalen Johnson tra gli Hawks. Largo successo degli Oklahoma City Thunder (36-8) sui Cleveland Cavaliers (24-20) col punteggio di 104-136: 30 punti di Shai Gilgeous-Alexander e 28 punti e 8 rimbalzi di Chet Holmgren decisivi per i campioni in carica, con 19 punti di Donovan Mitchell tra i padroni di casa. Fanno saltare il fattore campo anche i Los Angeles Clippers (19-23) contro i Washington Wizards (10-32) per 106-110 con la tripla doppia sfiorata da James Harden (36 punti, 7 rimbalzi e 9 assist), con 28 punti di Alex Sarr top scorer per i Wizards.

I Dallas Mavericks (18-26) prevalgono sui New York Knicks (25-18) per 97-114 con 26 punti di Max Christie e 19 di Naji Marshall, con 22 punti e 18 rimbalzi di Karl Anthony-Towns e 22 punti di Jalen Brunson per i Knicks. Vittoria casalinga per i San Antonio Spurs (30-13) sugli Utah Jazz (14-29) per 123-110 grazie alla doppia doppia di un sempre efficace Victor Wembanyama (33 punti e 10 rimbalzi) e ai 18 punti di Stephon Castle – 30 punti di Keyonte George e 20 di Jusuf Nurkic per gli ospiti. I Philadelphia 76ers (23-18) esultano di fronte al pubblico amico contro gli Indiana Pacers (10-34) per 113-104: Tyese Maxey si prende la scena con 29 punti, 8 assist e 8 rubate, con 30 punti e 9 rimbalzi di Joel Embiid – 25 punti Andrew Nembhard e 24 di Pascal Siakam tra le fila dei vice-campioni uscenti.

I Phoenix Suns (26-17) battono a domicilio i Brooklyn Nets (12-29) col punteggio di 117-126: Dillon Brooks top scorer con 27 punti, al pari di Devin Booker che mette a referto 24 punti – 23 punti di Michael Porter Jr. miglior realizzatore dei Nets. Successo di misura dei Detroit Pistons (31-10) sui Boston Celtics (26-16) per 104-103 grazie ai 16 punti e 14 assist di Cade Cunningham e ai 25 punti di Tobias Harris, con 32 punti di Jaylen Brown e 17 punti di Payton Pitchard che non bastano ai Celtics ad evitare il ko. Nel match che chiudeva la lunga notte NBA i Golden State Warriors (25-19) vincono sui Miami Heat (22-21) per 135-121: doppia doppia di Steph Curry (19 punti e 11 assist) e 24 punti di Brandin Podziemski subentrato durante la partita, con 21 punti di Norman Powell e la doppia doppia accarezzata dal nostro Simone Fontecchio (13 punti e 8 rimbalzi in circa 26’) per gli Heat.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks 110-112 (giocata il 19 gennaio)

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder 104-136 (giocata il 19 gennaio)

Washington Wizards-Los Angeles Clippers 106-110 (giocata il 19 gennaio)

New York Knicks-Dallas Mavericks 97-114 (giocata il 19 gennaio)

San Antonio Spurs-Utah Jazz 123-110 (giocata il 19 gennaio)

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers 113-104

Brooklyn Nets-Phoenix Suns 117-126

Detroit Pistons-Boston Celtics 104-103

Golden State Warriors-Miami Heat 135-112