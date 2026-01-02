NBA, i risultati della notte (2 gennaio): Kawhi Leonard ne fa 45 e trascina i Clippers, vittorie per Heat e Celtics

Altra grande notte quella completata da poche ore in NBA, con cinque partite andate in scena per la regular season 2025-2026 che procede spedita anche in questo nuovo anno: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto negli States.

Colpo esterno degli Houston Rockets (21-10) contro i Brooklyn Nets (10-21) per 96-120 con la doppia doppia di Kevin Durant (22 punti e 11 rimbalzi) e 23 punti di Amen Thompson – 21 punti di Cal Thomas per i Nets entrando a partita in corso. Fanno saltare il fattore campo anche i Miami Heat (19-15) che espugnano Detroit battendo i Pistons (25-9) col punteggio di 112–118: Norman Powell trascina i suoi con 36 punti, al pari di Bam Adebayo (15 punti e 14 rimbalzi) e Andrew Wiggins – 5 punti in 6’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchio, con Cade Cunningham che sfiora la tripla doppia (31 punti, 8 rimbalzi e 11 assist) ma non basta ad evitare il ko casalingo.

Successo esterno per i Philadelphia 76ers (18-14) sui Dallas Mavericks (10-23) per 108-123 in un match indirizzato sui binari giusti già dal secondo quarto con un parziale interno di 24-41: Tyrese Maxey accarezza la tripla doppia (34 punti, 8 rimbalzi e 10 assist), con 23 punti di Vj Edgecombe e 22 di Joel Embiid – Max Christie miglior realizzatore dei texani con 18 punti. Affermazione fuori casa anche per i Boston Celtics (21-12) che prevalgono sui Sacramento Kings (8-26) per 106-120 piazzando la fuga decisiva nel quarto finale da 18-32 di punteggio: 29 punti e 10 rimbalzi di Jaylen Brown per i campioni del 2024, con 16 punti equamente divisi tra Derrick White e Payton Pritchard – 25 punti di DeMar DeRozan per i californiani. Nel match che chiudeva la notte NBA i Los Angeles Clippers (12-21) trovano la sesta vittoria consecutiva battendo gli Utah Jazz (12-21) per 118-101: Kawhi Leonard ancora decisivo con ben 45 punti, con 20 punti e 7 assist di James Harden – 22 punti di Kyle Anderson entrato dalla panchina per i Jass, con 16 punti e 10 assist di Isaiah Collier.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Brooklyn Nets-Houston Rockets 96-120

Detroit Pistons-Miami Heat 112-118

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers 108-123

Sacramento Kings-Boston Celtics 106-120

Los Angeles Clippers-Utah Jazz 118-101