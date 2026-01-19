NBA, i risultati della notte (19 gennaio): Doncic e LeBron fanno volare i Lakers

Si sono disputati sei match dell’NBA questa notte e a prendersi la scena sono soprattutto i Los Angeles Lakers, che ritrovano solidità e ritmo superando nettamente Toronto 110-93. Alla Crypto.com Arena brillano Dončić e LeBron, affiancati da un Ayton dominante al rientro, in una vittoria che interrompe un periodo complicato e restituisce fiducia ai gialloviola. Sullo sfondo, spiccano anche il ritorno vincente di Ja Morant a Londra e il colpo di Portland a Sacramento.

Ritorno da protagonista per Ja Morant, che al rientro dopo l’infortunio guida i Memphis Grizzlies al successo per 126-109 sugli Orlando Magic nella sfida di Londra. La stella dei Grizzlies chiude con 24 punti e 13 assist, indirizzando la gara già nel primo tempo, mentre Landale e Jaren Jackson Jr. danno solidità a una Memphis avanti anche di 33 lunghezze. Orlando prova a rientrare nell’ultimo quarto, ma i Grizzlies controllano e si prendono la rivincita dopo il ko di Berlino. Houston supera New Orleans 119-110 trascinata da un Jabari Smith Jr. in versione deluxe (32 punti e 7 triple), ma la serata è soprattutto di Kevin Durant: con 18 punti l’All-Star sale al sesto posto nella classifica marcatori NBA di sempre, scavalcando Dirk Nowitzki tra l’ovazione del pubblico. Solida anche la prova dei Rockets con Sengun (21) e Amen Thompson (20), mentre ai Pelicans non bastano Murphy III (21) e Zion Williamson (20) in un periodo negativo fatto di quattro ko nelle ultime cinque gare.

Chicago risponde a Brooklyn e pareggia il mini-ciclo casalingo-esterno battendo i Nets 124-102 allo United Center. I Bulls scappano già nel primo quarto (39-22) trascinati da Coby White (24) e Ayo Dosunmu (19), chiudendo all’intervallo sul 70-51 e controllando senza affanni la ripresa. Doppia doppia per Vucevic (17 punti, 11 rimbalzi), mentre ai Nets — al nono ko in 11 gare — non bastano i 16 di Traore. A Denver non c’è partita: gli Charlotte Hornets travolgono i Nuggets 110-87, approfittando delle pesanti assenze dei padroni di casa. Brandon Miller guida l’allungo già nel primo tempo con 23 punti complessivi, mentre Charlotte vola sul +26 all’intervallo e tocca anche il +33 nella ripresa. Denver, priva di Jokic e di altri quattro titolari, viene tenuta a soli 87 punti e a percentuali stagionali minime, nonostante i 16 di Jamal Murray.

Rientro da protagonista per Deni Avdija, che al Golden 1 Center firma 26 punti, 8 assist e 8 rimbalzi trascinando Portland al successo per 117-110 su Sacramento. I Trail Blazers, privi di Holiday, Grant e Williams III, trovano risposte importanti anche da Sharpe (26 punti) e da un dominante Clingan, autore di 21 punti e 17 rimbalzi. I Kings provano a rientrare nel quarto periodo con Monk e Westbrook, ma Portland resiste e centra la dodicesima vittoria nelle ultime quindici gare, tornando al 50% di record. I Lakers ritrovano continuità e fiducia battendo Toronto 110-93 alla Crypto.com Arena, trascinati da un Luka Dončić ispirato (25 punti e 7 assist) e da LeBron James (24+7), efficace anche nel secondo back-to-back stagionale. Decisivo anche il rientro di Deandre Ayton, dominante con 25 punti e 13 rimbalzi a bersaglio pieno. La gara resta in equilibrio fino all’inizio dell’ultimo quarto, quando Los Angeles piazza l’allungo decisivo lasciando a secco i Raptors per oltre tre minuti. Unica nota negativa: Luka prende il dodicesimo fallo tecnico contro in stagione, peggio di lui solo Dillon Brooks.

RISULTATI NBA 2025-2026 (19 GENNAIO)

Memphis Grizzlies – Orlando Magic 126-109

Houston Rockets – New Orleans Pelicans 119-110

Chicago Bulls – Brooklyn Nets 124-102

Denver Nuggets – Charlotte Hornets 87-110

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 110-117

Los Angeles Lakers – Toronto Raptors 110-93