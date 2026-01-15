NBA, i risultati della notte (15 gennaio): Donovan Mitchell decisivo per i Cavaliers, vittoria esterna anche per i Raptors

Prosegue spedita la regular season 2025-2026 della NBA, con ben sette partite andate in scena nella notte e completate da poche ore: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, dove non sono mancate come sempre le grandi giocate.

Blitz esterno dei Toronto Raptors (25-17) contro gli Indiana Pacers (9-32) per 101-115 grazie alla doppia doppia di Scottie Barnes (26 punti e 13 rimbalzi) e ai 30 punti di Brandon Ingram – 26 punti e 10 rimbalzi di Pascal Siakam tra le fila dei padroni di casa. Fanno saltare il fattore campo anche i Cleveland Cavaliers (23-19) che prevalgono sui Philadelphia 76ers (22-17) per 107-133: Donovan Mitchell accarezza la tripla doppia (35 punti, 7 rimbalzi e 9 assist), con 20 punti di Darius Garland e 17 punti con 13 rimbalzi di Evan Mobley – 20 punti di Joel Embiid e 17 di Paul George per i 76ers.

Vittoria casalinga dei Chicago Bulls (19-21) contro gli Utah Jazz (14-26) col punteggio di 128-126: 35 punti di Nikola Vucevic per Chicago, con 43 punti di Brice Sensabaugh entrato dalla panchina per gli ospiti ma non basta ad evitare il ko. Affermazione interna anche per i New Orleans Pelicans (10-33) sui Brooklyn Nets (11-27) per 116-113 con 34 punti e 9 rimbalzi di Trey Murphy III – 20 punti di Michael Porter Jr. per i Nets.

I Denver Nuggets (28-13) battono a domicilio i Dallas Mavericks (15-26) per 109-118 grazie ai 33 punti di Jamal Murray e ai 22 punti di Aaron Gordon, con 24 punti di Naji Marshall e 20 d Brandon Williams per i texani. I Sacramento Kings (25-15) non tremano in casa contro i New York Knicks (25-15) vincendo per 112-101: DeMar DeRozan mette a referto 27 punti, con Precious Achiuwa che piazza una doppia doppia (20 punti e 14 rimbalzi) al pari di Russell Westbrook (19 punti e 11 assist) – 25 punti per Zach LaVine, con Mikal Bridges miglior realizzatore dei Knicks con 19 punti.

Nel match che chiudeva la lunga notte NBA i Los Angeles Clippers (17-23) esultano di fronte al pubblico amico contro i Washington Wizards (10-29) per 119-105 con 33 punti di uno scatenato Kawhi Leonard e 22 punti di James Harden – 23 punti di Kyshawn George e 17 di Khris Middleton per i Wizards.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Indiana Pacers-Toronto Raptors 101-115

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers 107-133

Chicago Bulls-Utah Jazz 128-126

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets 116-113

Dallas Mavericks-Denver Nuggets 109-118

Sacramento Kings-New York Knicks 112-101

Los Angeles Clippers-Washington Wizards 119-105