NBA, i risultati della notte (12 gennaio): Raptors sulle ali di Barnes, Thunder e Nuggets ok

Dieci le partite disputate nell’ultima notte NBA, anche se in questo caso si dovrebbe parlare di notte solo parzialmente visto che la domenica è spesso dedicata a confronti che si possono godere anche nel corso della prima serata italiana.

Per gli Orlando Magic (22-18) vittoria complicata perché ottenuta solo con un grande ultimo quarto contro i New Orleans Pelicans (9-32). Nel 128-118 ci sono 27 punti di Desmond Bane, 26 di Anthony Black e 23 di Paolo Banchero contro i 22 di Zion Williamson e i 21 di Trey Murphy III. 103-98, invece, per i Memphis Grizzlies (17-22) sui Brooklyn Nets (11-25) grazie ai 21 di Cedric Coward e ai 6 in doppia cifra contro i 17 di Noah Clowney e (dalla panchina) Tyrese Martin.

Emozioni a non finire tra Toronto Raptors (24-16) e Philadelphia 76ers (21-16): si chiude all’overtime e sono i canadesi a spuntarla per 116-115 con un libero di Scottie Barnes, che chiude così una performance da 31 punti che finisce per risultare vincente rispetto ai 38 di Tyrese Maxey. Vincono anche i New York Knicks (25-14) sui Portland Trail Blazers (19-21) per 114-123 con quintetto in doppia cifra e Jalen Brunson a 26, oltre a OG Anunoby a 24. Per i Blazers 25 di Deni Avdija.

Beffa finale per i San Antonio Spurs (27-12), avanti subito 0-11, poi largamente nel match, e superati proprio alla fine dai Minnesota Timberwolves (26-14). Decide Anthony Edwards (23 punti) a 16″ dal termine, vana la replica di Victor Wembanyama (29). Prosegue invece il cammino degli Oklahoma City Thunder (33-7) contro i Miami Heat (20-19): 124-112 con allungo nel terzo quarto e Shai Gilgeous-Alexander a 29 contro i 23 di Andrew Wiggins. Per Simone Fontecchio solo 1’38” con 3 punti e 2 rimbalzi: la speranza è di rivederlo di più, ma sembra accaduto qualcosa per cui, misteriosamente anche viste le buone performance stagionali, si è d’improvviso ridotto il minutaggio. E qualcuno parla già di trade con i Grizzlies per avere Ja Morant per lui e Tyler Herro.

Bene i Denver Nuggets (26-13): 108-104 sui Milwaukee Bucks (17-22), il che fa capire che anche senza Nikola Jokic la squadra gira. E lo fa con i 25 dalla panchina di Tim Hardaway Jr., il che rende vano il 31-8-11 di Giannis Antetokounmpo. Tranquillo 112-93 per i Phoenix Suns (24-15) sui Washington Wizards (10-28): sei in doppia cifra e 19 di Royce O’Neale per chiudere la pratica. Per i Wizards 19 e 15 rimbalzi di Alex Sarr.

Golden State Warriors (21-19) battuti dagli Atlanta Hawks (20-21) per 111-124: ai 31 di Steph Curry e ai 30 di Jimmy Butler risponde una bella prova corale con 24 di Nickeil Alexander-Walker, 23 e 11 di Jalen Johnson e 22 dalla panchina di Luke Kennard. Nona vittoria stagionale per i Sacramento Kings (9-30), che superano gli Houston Rockets (22-14) per 111-98 con quintetto in doppia cifra, DeMar DeRozan a 22 e Russell Westbrook a 15-6-10. Per i Rockets 31-13-6 di Amen Thompson e 23 di Kevin Durant.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

