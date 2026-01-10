NBA, i risultati della notte (10 gennaio): Williams dà la vittoria a Oklahoma, Harden rilancia i Clippers

Si sono disputati dieci match dell’NBA questa notte e a far parlare sono soprattutto Oklahoma City e i Los Angeles Clippers. I Thunder hanno firmato una rimonta clamorosa a Memphis, recuperando 21 punti di svantaggio e vincendo 117-116 grazie a Jalen Williams e Kenrich Williams. I Clippers, invece, hanno dominato a Brooklyn, imponendosi 121-105 con James Harden e Kawhi Leonard sugli scudi, consolidando la supremazia già dall’avvio.

I New Orleans Pelicans interrompono una striscia di nove sconfitte travolgendo i Washington Wizards 128-107. Trey Murphy III è incontenibile con 35 punti, seguito dai 31 di Zion Williamson e dalla tripla doppia del rookie Derik Queen (14 punti, 16 rimbalzi e 12 assist). Gara indirizzata nel terzo quarto e chiusa definitivamente da un parziale di 21-5 nell’ultimo periodo, con Washington priva di Trae Young e poco incisiva sotto canestro. Al TD Garden i Celtics superano 125-117 i Raptors decimati dalle assenze, trascinati dai 28 punti e 8 assist di Payton Pritchard e dai 25 di Jaylen Brown. Boston scappa nel terzo quarto con un parziale di 13-3 e resiste al rientro finale di Toronto, che arriva fino al -5. Ai canadesi non bastano i 19 punti a testa di Barrett e Ja’Kobe Walter. Philadelphia espugna Orlando 103-91 nonostante una serata disastrosa da tre (8/57 complessivo): Tyrese Maxey trascina i 76ers con 29 punti, supportato da Embiid (22+9 rimbalzi) e Paul George (18). Ai Magic non bastano i 23 di Bane e la doppia doppia di Banchero, mentre Philly centra la quinta vittoria in sei gare e la quarta di fila in trasferta.

Rimonta clamorosa dei Thunder a Memphis: Oklahoma City recupera 21 punti di svantaggio e batte i Grizzlies 117-116. Jalen Williams guida con 26 punti, Kenrich Williams segna la tripla del sorpasso a 1’07” dalla fine e Caruso chiude con la stoppata decisiva sull’ultimo tiro di Coward. A Memphis non bastano i 23 punti di Jaren Jackson Jr., sconfitta numero sei nelle ultime sette gare. I Los Angeles Clippers dominano al Barclays Center e superano Brooklyn 121-105, indirizzando la gara fin dall’avvio con un parziale devastante. James Harden guida l’attacco con 31 punti e 6 assist, ben supportato da Kawhi Leonard (26, 19 nel secondo tempo) e dalla panchina, dove Jordan Miller firma 21 punti. I Nets, giovani e imprecisi dall’arco, non riescono mai davvero a rientrare in partita. Atlanta travolge Denver 110-87 grazie a un quarto periodo dominante: 36-12 il parziale che spezza l’equilibrio e chiude la gara. Dyson Daniels firma una tripla doppia (17 punti, 11 rimbalzi e 10 assist), con Jalen Johnson (29) e Alexander-Walker (22) decisivi, mentre i Nuggets, falcidiati dalle assenze, si fermano nonostante i 25 punti di Watson.

Devin Booker firma 31 punti e Dillon Brooks ne aggiunge 27 nella vittoria dei Phoenix Suns sui New York Knicks per 112-107. Phoenix scappa nel terzo quarto ma rischia nel finale, con i Knicks che rientrano fino alla parità prima delle giocate decisive di Booker e O’Neale. Ai Knicks non bastano i 27 di Jalen Brunson, in una serata che si chiude con la quinta sconfitta in sette gare. Portland rimonta Houston nel finale e vince 111-105, centrando la quinta vittoria consecutiva: decisivi i 25 punti di Toumani Camara, con Sharpe e Avdija a quota 20. I Rockets, avanti anche di 12 nel terzo quarto, si aggrappano ai 30 punti e 12 rimbalzi di Kevin Durant, che supera Wilt Chamberlain al settimo posto dei marcatori NBA, ma crollano nell’ultimo periodo sotto i colpi dei Blazers. Golden State travolge Sacramento 137-103 al Chase Center, trascinata da uno Stephen Curry dominante con 27 punti e 10 assist, ben supportato da Butler e da una panchina da 66 punti. La gara resta in equilibrio fino al terzo quarto, poi il break decisivo dei Warriors (13-0) spezza l’inerzia e apre al largo successo. Per i Kings, alla settima sconfitta consecutiva, non bastano i 24 punti di DeRozan. Giannis Antetokounmpo decide il finale a Los Angeles, fermando due volte LeBron James nell’ultimo minuto e guidando la rimonta dei Bucks, vittoriosi 105-101 sui Lakers. Milwaukee, trascinata anche dai 22 punti di Kevin Porter Jr., resiste al sorpasso nel quarto periodo e chiude dalla lunetta. A Los Angeles non bastano i 26 punti di LeBron e i 24 di Doncic, con i gialloviola al sesto ko nelle ultime dieci.

RISULTATI NBA 2025-2026 (10 GENNAIO)

Washington Wizards – New Orleans Pelicans 107-128

Boston Celtics – Toronto Raptors 125-117

Orlando Magic – Philadelphia Sixers 91-103

Brooklyn Nets – Los Angeles Clippers 105-121

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 116-117

Denver Nuggets – Atlanta Hawks 87-110

Phoenix Suns – New York Knicks 112-107

Portland Trail Blazers – Houston Rockets 111-105

Golden State Warriors – Sacramento Kings 137-103

Los Angeles Lakers – Milwaukee Bucks 101-105