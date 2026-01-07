NASCAR, Steve Phelps esce di scena dopo 20 anni

La NASCAR ha annunciato l’uscita di scena di Steve Phelps, responsabile della più importante serie americana riservata alle stock car, in carica dal 2005. Il manager lascerà l’azienda entro la fine del mese, ed ancora non è stato annunciato un sostituto.

Il Presidente e CEO della NASCAR Jim France ha dichiarato: “Steve sarà ricordato per sempre come uno dei leader più influenti della NASCAR. Ha lavorato instancabilmente per entusiasmare i fan, supportare i team e realizzare una visione per lo sport che ci ha regalato alcuni dei momenti più belli dei nostri quasi 80 anni di storia”.

L’americano ha preso la decisione a poche settimane dalla chiusura del processo relativo alla causa antitrust intentata contro la NASCAR da 23XI Racing e Front Row Motorsports. Successivamente il 63enne era stato protagonista di una polemica per alcuni messaggi offensivi nei confronti di Richard Childress, proprietario dell’omonimo team.

Non è detto che una nuova figura venga nominata entro la Daytona 500, opening round del campionato, in programma a metà febbraio, come da tradizione. Il campionato statunitense deve anche svelare se ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda il format dei Playoffs. Ricordiamo infatti la volontà della serie di cambiare il processo di assegnazione del titolo dopo le tante polemiche degli ultimi due anni.