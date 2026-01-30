NASCAR, piccolo antipasto del 2026 questo weekend con il ‘Clash’

In attesa della Daytona 500, la NASCAR torna protagonista questo fine settimana con il tradizionale ‘Clash’. La manifestazione, non valida ai fini del campionato come l’All-Star Race di maggio, sarà l’occasione per vedere in azione per la prima volta le vetture in vista della ‘The Great American Race’ che vivremo tra due settimane.

Per il secondo anno consecutivo, presumibilmente l’ultimo, la sede del ‘Clash’ si svolgerà presso il Bowman Gray Stadium. L’edificio edificato nel 1937 ha accolto la NASCAR dal 1958 al 1971 all’interno del proprio ovale da 0.25 Miles pari a 0.40 km.

La pista di Winston-Salem ha visto primeggiare lo scorso anno la Chevrolet Camaro #9 Hendrick Motorsports di Chase Elliott. Il georgiano è riuscito ad eguagliare il padre Bill che vinse il Clash a Daytona nel 1987.

Nella storia, Dale Earnhardt (1980, 1986, 1988, 1991, 1993, 1995) vanta sei successi nel Clash contro i quattro di Denny Hamlin (2006, 2014, 2016, 2024). Seguono con tre acuti Dale Jarrett (1996, 2000, 2004), Tony Stewart (2001, 2002, 2007) e Kevin Harvick (2009, 2010, 2013), tutti protagonisti ritirati negli ultimi anni.

Il Clash si è disputato per la prima volta a Daytona nel 1979 e successivamente è rimasto nello Speedway fino al 2020. Dopo un’esperimento nel road course di Daytona Beach, la NASCAR ha spostato l’evento per tre anni dal 2021 al 2023 all’interno del ‘Los Angeles Memorial Coliseum’.

Tra i big non sarà presente Brad Keselowski. L’ex campione della serie, pilota e proprietario del RFK Racing, si è infortunato sugli sci durante la pausa invernale, l’americano dovrebbe gareggiare regolarmente a Daytona a metà mese. Al suo posto con la Ford Mustang #6 ci sarà Corey LaJoie.

La manifestazione dovrebbe tenersi nella serata di domenica, lunedì in Italia. Il condizionale resta d’obbligo, il North Carolina è infatti uno degli Stati che sta combattendo contro le forti nevicate che stanno colpendo gran parte degli USA. Le previsioni non sembrano promettere neve, il tracciato è stato ‘ripulito’ completamente negli scorsi giorni.