Nadia Battocletti vince il World Cross Country Tour! La migliore al mondo nelle corse campestri, trofeo difeso

Nadia Battocletti ha vinto il World Athletics Cross Country Tour, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle corse campestri. Per la seconda volta consecutiva, la fuoriclasse trentina è risultata la miglior interprete tra fango, erba, sterrati a livello mondiale! Dopo il trionfo conseguito un anno fa, l’argento olimpico e mondiale dei 5.000 metri ha blindato la prima posizione nella speciale classifica con un tris di successi davvero rimarchevoli siglati negli ultimi due mesi.

L’azzurra si è infatti imposta in due eventi di livello gold, ovvero la prestigiosa Classica di Atapuerca lo scorso 23 novembre e l’ambitissimo Campaccio (dove oggi ha dettato legge, firmando uno splendido bis a distanza di un anno in quel di San Giorgio su Legnano), e in più si è laureata Campionessa d’Europa il 14 dicembre a Lagoa per la seconda volta di fila: un totale di 3.600 punti nei tre eventi presi in considerazione, senza dimenticarsi del secondo posto ottenuto ad Alcobendas il 30 novembre.

Alle sue spalle figurano, al momento, l’etiope Likina Amebaw (3.565 punti) e le keniane Sheila Jebet (3.540) e Dorcus Chepkwemoi (3.510). Ora Nadia Battocletti proseguirà la propria preparazione in vista della stagione in sala: esordirà il prossimo 6 febbraio sui 1500 metri a Madrid, poi correrà i 3000 metri il 19 febbraio a Lievin e parteciperà ai Mondiali Indoor dal 20 al 22 marzo a Torun, passando prima dai Campionati Italiani di Cross (il 22 febbraio a Selinunte).