Nadia Battocletti esulta al Campaccio: “Scivolata? Ebbrezza di tornare bimba”. E spiega il programma indoor

Nadia Battocletti si è imposta in maniera perentoria al Campaccio, vincendo per la seconda volta consecutiva la Classica di corsa campestre che si è disputata per la 69ma volta sui pratoni di San Giorgio su Legnano. Dopo una scivolata in una curva fangosa nel corso del secondo giro, la fuoriclasse trentina ha operato l’attacco risolutore e ha travolto l’intera concorrenza, rispettando il pronostico della vigilia in questa prestigiosa tappa del World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante).

L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “L’ennesimo Campaccio che faccio, bello vincerlo per la seconda volta. Scivolata? Non so come mai. Durante il primo giro stavo in piedi, avevo messo chiodi nuovi e sono molto attenta su questo aspetto. Era da un po’ che non cadevo in gara, c’è stata l’ebbrezza di tornare bimba. C’era del fango e se sbagli qualcosa… Preferisco un cross fatto così, sono cresciuta su questi terreni: gli Europei sono stati un’eccezione“.

La Campionessa d’Europa di cross si è proiettata verso i prossimi appuntamenti: “Sto preparando la stagione indoor. Sono rientrata da un ritiro di tre settimane, sono stata accolta dal caldo della Toscana. Ora bisognerà essere più incisivi: farò i 1500 metri a Madrid e poi i 3000 a Lievin, dove dovrà fare il minimo per i Mondiali. Farò i Campionati Italiani di cross: da Lievin prenderò il volo e arriverò in Sicilia, saranno anche i primi giorni di Ramadan“.

L’azzurra ha poi concluso, parlando sempre sul prosieguo della stagione: “Oltre agli eventi big non abbiano deciso quale tappe della Diamond League fare, a parte il Golden Gala, che ormai è fisso. Farò varie gare per arrivare pronta agli Europei, che sono l’obiettivo più importante della stagione dopo i Mondiali Indoor“.