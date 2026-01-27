Myriam Sylla torna dopo la lunga assenza e il Galatasaray vince: sorrisi in Europa

Myriam Sylla è tornata in campo dopo uno stop di quasi tre settimane (ultima uscita lo scorso 10 gennaio) dovute a un problema fisico e iniziando così il percorso di rientro in seguito alla criticità al ginocchio accusato in questo inizio d’anno. La schiacciatrice ha giocato qualche scambio nel corso del secondo set del confronto tra il suo Galatasaray Istanbul e lo Stoccarda, match d’andata dei playoff di CEV Cup (il turno che precede i quarti di finale della seconda competizione europea per importanza).

L’azzurra è stata ben accolta dai 2.500 spettatori presenti sugli spalti del Burhan Felek Salonu, è andata al servizio e il referto parla di una ricezione, poi è stata sostituita e nei parziali successivi non è più stata chiamata in causa da coach Massimo Barbolini. Le giallorosse si sono imposte per 3-1 (25-12; 21-25; 25-16; 25-10) e hanno compiuto un passo importante verso il passaggio del turno, ma per completare l’opera occorrerà conquistare due set nel match di ritorno in programma settimana prossima.

A mettersi maggiormente in luce sono state la bomber Kaja Grobelna (21 punti) e le schiacciatrici Ilkin Aydin (11) e Alexia Carutasu (16), in doppia cifra anche la centrale Yuanyuan Wang (12 punti, 4 muri), affiancata in reparto da Yasemin Guveli (7) sotto la regia di Britt Bongaerts (6). Tra le fila delle ospiti le migliori sono state Lucia Varela Gomez (12) e Pauline Martin (11).