Myriam Sylla splendida top scorer in Turchia! Orro riparte con una vittoria di forza senza Vargas

La Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, è ripartito dopo un paio di settimane di stop in concomitanza con le festività natalizie. Il torneo si è riaperto con la quattordicesima giornata (la prima del girone di ritorno) e le giocatrici italiane di punta sono state assolute protagoniste nei successi delle rispettive squadre, fornendo delle prestazioni agonistiche di assoluto rilievo, da vere Campionesse Olimpiche e del mondo.

Myriam Sylla ha ripreso con il turbo, rendendosi protagonista di una partita in trasferta di elevato spessore tecnico e chiudendo da top scorer: 18 punti (54% in attacco e 44% in ricezione, un muro) per trascinare il suo Galatasaray Istanbul alla vittoria per 3-0 (25-19; 25-23; 25-11) in casa del poco quotato Aydin Buyuksehir Belediyespor. La schiacciatrice è stata affiancata di banda da Ilkin Aydin (12 punti), in doppia cifra anche l’opposto Kaja Grobelna (11) tra le fila del sestetto guidato da coach Massimo Barbolini.

Eccellente prova anche da parte di Alessia Orro, impeccabile in cabina di regia in occasione del match casalingo tra il suo Fenerbahce Istanbul e l’Aras Kargo, vinto dalle gialloblù di coach Marcello Abbondanza per 3-0 (28-26; 25-14; 25-22). La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali è andata a referto con cinque punti e ha mandato in doppia cifra quattro compagne: le schiacciatrici Arina Fedorovtseva (13 punti) e Ana Cristina (10), l’opposto Yaasmen Bedart Ghani (14 punti, Melissa Vargas è rimasta a riposo) e la centrale Eda Erdem (11).

Il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti ha vinto il big match contro lo Zeren Spor Ankara per 3-1 (23-25; 25-23; 25-23; 25-21) e resta dunque al comando della classifica con 41 punti, due in più del Fenerbahce (39), mentre il Galatasaray rimane al terzo posto con 32 punti. Si ritornerà in campo sabato 10 gennaio per Turk Hava Yollari-Fenerbahce (ore 12.00) e Galatasaray-Kuzeyboru (ore 17.00), mentre il VakifBank giocherà domenica 11 gennaio (ore 12.00) nel sempre acceso derby con il Besiktas.