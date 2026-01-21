Myriam Sylla a riposo, problema fisico? Voci dalla Turchia, il Galatasaray perde il big match col Vakif di Guidetti

Myriam Sylla ha giocato la sua ultima partita lo scorso 10 gennaio, quando mise a segno 15 punti con il 48% in attacco e il 50% in ricezione in occasione della vittoria del suo Galatasary Istanbul per 3-1 contro il Kuzeyboru. Da quel confronto nella Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, la schiacciatrice non è più scesa in campo: ha saltato il ritorno dei quarti di finale della CEV Cup (la seconda competizione europea per importanza) contro il Roeselare e il match di campionato contro l’Ilbank, si pensava a un rientro in occasione dell’incontro di cartello previsto oggi contro il VakifBank Istanbul, ma così non è stato.

Alcuni rumors dalla Turchia parlano di un piccolo problema fisico per Myriam Sylla, che sarebbe alle prese con una criticità al ginocchio. L’attaccante era presente regolarmente al Burhan Felek Salonu, in tuta e non in tenuta da gioco, e la si è vista parlare con le compagne in totale serenità. L’auspicio è che l’azzurra possa tornare presto a disposizione di coach Massimo Barbolini, in modo da fornire il proprio contributo alle giallorosse. La sua assenza, insieme a quelle di Alexandra Frantti (stop di sei settimane) e Martyna Lukasik (si parla di un presunto trauma alla mano destra subito in allenamento), ha condizionato la prestazione del Galatasaray Istanbul.

Il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti si è imposto con un secco 3-0 (25-17; 25-18; 25-14), trascinato da Tijana Boskovic (20 punti), Marina Markova (15) e Zehra Gunes (9). Il Vakif guida la classifica con 47 punti, tre lunghezze di vantaggio sul Fenerbahce di Alessia Orro e sette sull’Eczacibasi Istanbul, mentre il Galatasaray è scivolato in quarta piazza a quota 38.