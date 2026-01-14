Myriam Sylla a riposo in Europa, il Galatasaray di Barbolini avanza in CEV Cup

Il Galatasaray ha sconfitto il Roeselare per 3-1 (25-16; 24-26; 25-21; 25-17) e si è qualificato ai playoff della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. La corazzata turca, attualmente terza nel proprio campionato, aveva prevalso per 3-0 nell’andata degli ottavi di finale disputata settimana scorsa nella tana delle belghe e oggi ha chiuso i conti di fronte ai 1.500 spettatori che si sono seduti sugli spalti del Burhan Felek Salonu.

Dopo aver saltato la sfida di settimana scorsa e aver poi convinto in campionato (15 punti nel 3-1 rifilato al Kuzeyboru sabato pomeriggio), Myriam Sylla non ha giocato questo impegno continentale. La schiacciatrice non è andata a referto e ha osservato un po’ di riposo, tirando così il fiato in vista dell’impegno di sabato pomeriggio sul campo dell’Ilbank per la sedicesima giornata della Sultanlar Ligi.

A fare la differenza sono state soprattutto l’opposto Alexia Carutasu (29 punti) e le schiacciatrici Martyna Lukasik (12) e Ilkin Aydin (11), mentre tra le fila del Roeselare la migliore è stata Nikita De Paepe. Le ragazze di coach Massimo Barbolini se la dovranno vedere, nel turno che precede i quarti di finale (dove retrocederanno formazioni provenienti dalla Champions League, con la vincente della sfida tra le turche del THY Istanbul e le tedesche dell’Allianz Stoccarda (le anatoliche hanno prevalso al tie-break nel match d’andata).