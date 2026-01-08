Musetti-Wong, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming

Domani, venerdì 9 gennaio, per quanto concerne l’ATP 250 di Hong Kong, si disputeranno tutti i quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile: l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 1 del seeding, affronterà il tennista di casa Coleman Wong, che ha ricevuto una wild card per il main draw dagli organizzatori.

L’incontro si disputerà sul Center Court, sarà il primo del programma, e si giocherà a partire dalle ore 6.30 italiane: l’unico precedente tra i due risale proprio all’ATP di Hong Kong del 2024, quando al primo turno Musetti si impose con lo score di 6-4 7-5.

Il match tra Lorenzo Musetti e Coleman Wong del torneo di Hong Kong sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis (a partire dalle 8.00 anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. La Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP HONG KONG 2026

Venerdì 9 gennaio – Center Court

Dalle ore 6.30 italiane

Lorenzo Musetti (Italia, 1)-Coleman Wong (Hong Kong, WC) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (a partire dalle 8.00 anche su Sky Sport Uno)

PROGRAMMA ATP HONG KONG 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (a partire dalle 8.00 anche su Sky Sport Uno).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.