Musetti vince il derby azzurro con Sonego e accede al terzo turno degli Australian Open

Il derby è di di Lorenzo Musetti. La sfida tutta italiana in quel di Melbourne se la prende il toscano, che supera l’amico Lorenzo Sonego in tre set con il punteggio di 6-3 6-3 6-4 dopo due ore e cinquantuno minuti di gioco. Una prestazione decisamente convincente quella di Musetti, che per il secondo anno consecutivo accede al terzo turno del primo Slam dell’anno e adesso attende il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il ceco Tomas Machac.

Una partita in cui Musetti ha avuto a disposizione addirittura ventitré palle break, sfruttandone solo sei, spesso per merito di un Sonego, che ha faticato molto soprattutto con la seconda (33% di punti di vinti). Musetti ha invece tenuto un buon rendimento al servizio, vincendo il 69% dei punti quando ha servito la prima. Il pianto partita di Sonego era quello di aggredire fin da subito Musetti e di essere molto aggressivo, ma ha commesso davvero un numero troppo elevato di errori non forzati (addirittura 61 contro i 19 del connazionale), mentre i vincenti sono stati 41 per il piemontese e 21 per il toscano.

Le palle break per Musetti nel primo set arrivano subito e sono ben quattro, ma Sonego riesce ad annullarle tutte. Il piemontese ne concede altre due nel quarto gioco, ma anche questa volta si salva prima sfruttando l’errore di dritto del connazionale e poi con un pregevole lob che non lascia scampo a Musetti. Ad ogni turno di battuta Sonego deve fronteggiare palle break e ne annulla altre due, pareggiando ancora i conti nel punteggio. Nell’ottavo game ne arrivano altre due e finalmente alla decima occasione Musetti riesce a strappare il servizio al piemontese. Sonego, però, non molla e si procure due palle dell’immediato controbreak, ma soprattutto sulla seconda può recriminare per l’errore di dritto. Il primo set va così nelle mani di Musetti per 6-3 dopo quasi un’ora di gioco.

In avvio di secondo set Sonego ha una palla break, ma Musetti annulla tutto con un gran dritto. Nel terzo game Musetti si procura altre due palle break ed il toscano sfrutta subito la prima complice l’errore di dritto del connazionale. Sonego resta in scia, salvando ancora tre palle break nel settimo game ed in quello successivo porta ai vantaggi Musetti, che comunque è molto bravo a tenere il servizio. Nel nono game il numero cinque del mondo si porta sullo 0-40 e al terzo set point con una gran risposta va a prendersi anche il secondo set con il punteggio di 6-3.

I primi quattro game volano via velocemente, mentre nel quinto Sonego si procura due palle break e riesce finalmente a strappare il servizio all’avversario, chiudendo con un bel dritto. Il vantaggio del piemontese dura pochissimo, visto che subisce il controbreak addirittura a zero. Il copione si ripete tra settimo ed ottavo gioco, con Sonego che torna avanti di un break, ma che poi perde nuovamente la battuta, con Musetti che trova un gran passante di rovescio. Sotto 5-4 il piemontese chiede l’intervento del fisioterapista per un problema muscolare e al rientro in campo dopo aver annullato due match point, sul terzo sbaglia la smorzata. Musetti chiude così sul 6-4 e si qualifica per il terzo turno a Melbourne.